專訪｜VIVA成團感忐忑 跳唱非難事最怕不成功

近年香港女團冒起，繼COLLAR、Lolly Talk、Beanies之後，英皇今年推出全新4人女子組合VIVA，成員分別為：姜咏鑫(Ada)、李晞彤(Carina)、馬思惠(Macy)及張鈊貽(ValC)。出道快將4個月，已派台兩首歌，在不同活動上亦可以見到VIVA影踪。VIVA四女一心想成為女團一份子，如今真的出道，原來四女的心情很忐忑，坦言成團一事對她們來說，要顧及的事遠比她們想像的多。

憂能力不足 VIVA四女被公司睇中成為女團一份子，她們坦言當下非常開心，但很快就伴隨無數不安。Macy表示當下立即問了公司很多問題，「我有問自己係咪團入面年紀最大，最肥嗰個！」23歲的她自覺已過做女團的年紀，加上曾一度放下成為女團的想法，很害怕自己太多不足連累表現。幸好，三名隊友的出現，令Macy再度鼓起勇氣。Val C認對自己的要求很高，很害怕自己及團的表現未如理想，因此有時很需要me time去獨處去疏導情緒。 怕面對隊友 Carina與Ada在同一選秀節目出身，Carina很感謝Ada一齊追夢，有相熟的人在一起，本應感覺更踏實，但Ada直言當下想法是「點算呀？依家係要對住Carina幾年、甚至一世喎！」同時也很感謝Carina給予力量，令她相信加入女團是沒有錯。的確，隨住際遇不同，大家或許想法會不同，繼而出現分歧，這些種種都會令大家的友誼有變。

要面對的比想像多 猶幸4位身邊的人都很支持，當然也有人持有不同意見。Ada說︰「兩邊說法都有聽過，始終參加完比賽兩年之後先成團，好似黃金時期已經過咗，我會明白，自己當時知道要成為女團嘅時候，我都唔係好支持自己，因為我好驚唔會成功。」她坦言現在既然成為了VIVA一份子，便不後悔，但會在不同事情想很久，希望做出來的東西更全面，盡量令大家看到VIVA最好的一面。 Carina與Val C亦提到加入女團之後，發現不單是要唱歌、跳舞，原來還要顧及身邊的人，如何跟不同人溝通也是一門學問。Carina說︰「入咗嚟公司，發現要照顧好多自己心理問題，好似講嘢咁，要學點樣令人哋接收好啲！」Val C最初也以為單純做好表演便夠，「好似做訪問咁，我驚咗一晚，好唔習慣對住未見過嘅人講嘢，要去點樣溝通，呢啲真係訓練係冇嘅。」

Val C成為女團之後，發現要面對的東西比想像中多。(蘇文傑攝)

成團後失去的是時間 問到四人入行之後，發現失去了甚麼，四人都異口同聲表示沒有時間及去旅行。Val C表示見到昔日的跳舞同伴隨其他歌手去走埠，令她大為羨慕，自己也很想有朝跟VIVA四圍登台，見多些不同東西。Carina說︰「我係鍾意自由，係一個及時行樂嘅人，但好矛盾，因為又想多嘢做，但又想多啲時間去旅行。」 四位傻大姐 VIVA要面對的不只是同行競爭，還有公司寄予的厚望。英皇22年前推出的Twins大紅大紫，兩位師姐均可獨當一面。VIVA是繼Twins之後，另一個重點女團，經理人Mani不但對她們監管嚴，甚至親至帶她們到不同電台拜訪，足見VIVA在公司的著緊程度。英皇為了令VIVA整體表現提升，更特別安排她們到韓國受訓近一年。提到這段時光，沒想到的是她們不覺辛苦，反而最愛笑Macy的蝦碌事，更立即提起多宗Macy日常瘀事，四女繼而再哈哈大笑起來，這種情感真的要好好珍惜。

化妝: Cyrus Lee Makeup Team-Irene Hung、Davina Cheung 髮型 : Ritz Lam、Jeremy Wong、Kelvin Liu、 Taka Chung、Hiro Chow @myos_hair 形象指導： Constance Lee、Peli Lam@Constyle 形象指導助理:Kary Leung @Contyle 場地：@No.5 Studio