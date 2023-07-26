尊尼事務所性侵風波 聯合國人權組織抵日會見受害人

英國BBC今年3月推出紀錄片《獵食者：J-Pop的秘密醜聞》，揭露日本尊尼事務所已故創辦人Johnny喜多川性侵多名未成年男練習生，加上陸續有多名受害者公開年幼時被喜多川性侵經過，引來全球閞注，除了令尊尼事務所名譽掃地，亦令日本政府處於尷尬局面。聯合國人檯理事會的特別小組日前抵達日本，會見「Johnny性加害問題當事人之會」的4名受害者，雙方會談多個小時後，決定8月4日在日本召開記者會公布詳情，並於明年6月向聯合國提交報告。

遭性侵 50 次

4名遭喜多川性侵的受害者與聯合國專員會談後，曾遭喜多川性侵50次、現年55歲的石丸志門代表發言：「聯合國人員很真誠的對待我們，受害者專心地聽他們所說的。心靈受創的我們，記憶是無法消除的，加附於我們身上的可恥行為，可說是心靈殺手。我們是弱小聲音，但只要發聲，未來是可以改變。」骨牌效應，聯合國重視日本藝能界性侵事件，小組成員將會見其他事務所藝人，希望找出更多受害人揭發性侵者惡行。為應對尊尼發生的性侵問題，日本政府提出防止兒童及年輕人性加害的緊急對策。今日宣布在9月新增以男性、男童為對象的諮詢部門，亦討論修改「兒童福祉法」，包括有義務舉報在保育所等地方進行的猥褻行為。