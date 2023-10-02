尊尼事務所解體 改名「SMILE-UP.」 賠償性侵受害者

創立61年的日本藝能界「龍頭」尊尼事務所，因已故創辦人Johnny喜多川50多年來性侵超過300名旗下未成年練習生，震驚國家成為全球話題。事務所股價下跌，電視台廣告商割席，藝人出現逃亡潮，偶像王國面臨瓦解。事務所今日召開記者會，社長東山紀之及副社長井之原快彥再次向受害者道歉，並宣布尊尼事務解體，本月17日正式改名為「SMILE-UP.」，屬專門負責賠償給性侵受害者的公司。

旗下藝人自立門戶 東山紀之表示，經內部多番考慮下，決定將「尊尼」名字消失，「尊尼將不會存在，今個月17日開始改名為SMILE-UP.，旗下用上尊尼名字的男團包括『關8』、『Johnny’s WEST』、練習生團隊『Johnny’s Jr.』也會改名。我們將會成立全新的代理經理人事務所，尊尼藝人全部成立個人事務所，藝人與我們簽訂業務合約，繼續合作發展他們的事業。」意即藝人以自己公司的名義，與東山紀之開設的公司簽約，與基本上與以往尊尼事務所的做法一樣。