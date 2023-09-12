尊尼性侵累全家 木村拓哉遭麥當勞 日產汽車割席

日本尊尼事務所已故創辦人Johnny喜多川40年來性侵200多名旗下未成年練習生，因聯合國人權理事會介入調查令全球關注。尊尼上周四召開記者會承認喜多川性侵事實，時任社長藤島茱莉景子即時辭職，由尊尼資深藝人東山紀之接任。性侵罪行嚴重，為保形象，商品公司紛紛與尊尼藝人割席即時解約，尊尼事務所一下子失去多份廣告合約。兩日前，日本大型保險公司「東京海上日動火災保險」宣布，基於公司的人權政策，決定與代言人「嵐」成員相葉雅紀解約。危機連鎖效應，現在燒到木村拓哉身上，多間大企業也宣布與尊尼不再合作，包括木村代言的麥當勞與日產汽車。

尊尼廣告現象被滅 日媒報道，木村拓哉跟麥當勞與日產汽車簽下多年廣告合約，合約其中一項最重要的規條就是「影響公司形象即時解約」，喜多川性侵事件令全球關注，麥當勞與日產同是世界企業，由於事件嚴重，就算木村令兩間公司的日本業績上升，也不得不忍痛割席。以往，觀眾打開電視例必見到尊尼藝人廣告出現，但性侵事件後定必改變這個現象，可說是神話破滅。