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娛樂
2023-09-12 19:20:46

尊尼性侵累全家 木村拓哉遭麥當勞 日產汽車割席

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已故創辦人所累，木村連失兩個大客。

已故創辦人所累，木村連失兩個大客。

日本尊尼事務所已故創辦人Johnny喜多川40年來性侵200多名旗下未成年練習生，因聯合國人權理事會介入調查令全球關注。尊尼上周四召開記者會承認喜多川性侵事實，時任社長藤島茱莉景子即時辭職，由尊尼資深藝人東山紀之接任。性侵罪行嚴重，為保形象，商品公司紛紛與尊尼藝人割席即時解約，尊尼事務所一下子失去多份廣告合約。兩日前，日本大型保險公司「東京海上日動火災保險」宣布，基於公司的人權政策，決定與代言人「嵐」成員相葉雅紀解約。危機連鎖效應，現在燒到木村拓哉身上，多間大企業也宣布與尊尼不再合作，包括木村代言的麥當勞與日產汽車。

木村在日產新車發布會上充當主持人。

木村在日產新車發布會上充當主持人。

太陽眼鏡Ray-Ban暫未表示與木村解約。

太陽眼鏡Ray-Ban暫未表示與木村解約。

尊尼廣告現象被滅

日媒報道，木村拓哉跟麥當勞與日產汽車簽下多年廣告合約，合約其中一項最重要的規條就是「影響公司形象即時解約」，喜多川性侵事件令全球關注，麥當勞與日產同是世界企業，由於事件嚴重，就算木村令兩間公司的日本業績上升，也不得不忍痛割席。以往，觀眾打開電視例必見到尊尼藝人廣告出現，但性侵事件後定必改變這個現象，可說是神話破滅。

二宮和也的「花王」廣告。

二宮和也的「花王」廣告。

生田斗真的Asahi啤酒廣告。

生田斗真的Asahi啤酒廣告。

岡田准一與生田斗真齊拍Asahi廣告。

岡田准一與生田斗真齊拍Asahi廣告。

20間公司聲討性侵惡行

雖然新任社長東山紀之表示尊尼(Johnny’s)事務所進行深化改革，但不肯放棄原有的「Johnny’s」名字，暫時有超過20間與尊尼藝人簽下廣告合約的公司聲討性侵之餘，亦以人權為由與尊尼藝人解約，分別是日本航空、麒麟控股、日本生命、花王、Suntory等。影響藝人包括木村拓哉、岡田准一、山口涼介、二宮和也、生田斗真等。

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