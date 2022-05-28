尊尼特普「世紀官司」告一段落 安芭赫德庭上表現被嘲是從影以來代表作

荷李活紅星尊尼特普（Johnny Depp）與前妻安芭赫德（Amber Heard）離婚後對簿公堂，昔日夫妻如今互揭驚人內幕，而經過六周審判，美國時間星期五（27日）終於結案，使這個比連續劇更加精彩的「世紀官司」暫且告一段落。



尊尼特普的代表律師Camille Vasquez在庭上表現令人讚賞，網民一面倒支持尊尼，她可說功勞不少，而在結辯中又向安芭赫德作重錘一擊，直指安芭這幾日在法庭上的表現，是她演藝生涯的代表作，Camille表示，因為安芭赫德的爆料，導致尊尼特普的演藝事業危在旦夕，更說：「這次的審判不單單是關乎一個人的名聲，還關乎一個人的性命，在他的冤屈平反時，他才能活下去。」審判踏進第24天，尊尼特普的兩位律師先對陪審團彙整過去數周來提出的證詞、證據，並強調：「對於特普先生而言，這場官司重點不是在金錢、不是在懲罰赫德小姐，而是為了他的名聲，為了讓自己從過去六年來所身處的牢籠中獲得自由。」律師又向陪審團表示，尊尼特普過去從未被指控對任何一位前女友施暴，並形容尊尼「不是聖人，他坦承自己的弱點、但他不是一名施暴者，擁有藥物濫用問題與身為肢體施暴者，完全是兩回事」。



安芭的律師則向陪審團表示，有美國憲法第一修正案保護，就算她沒在過去六周提出家暴的證據，能證明男方施暴，又說：「你們能夠衡量這個案子...決定這些證詞的真假，並且由第一修正案保護，如果安芭曾被施暴過一次，她就會贏。我們不只是討論身體受到施暴，我們還討論情感施暴，我們還談論言語暴力。」在雙方進行結辯後，全案由七名陪審團作決定，審訊也全程透過直播吸引全球網民「追看」。是日法庭外，不少尊尼特普我影迷到場聲援，他乘車入法院時，亦開車窗對粉絲打招呼。