尊尼特普 安芭赫德互告官司延期判決 陪審團糾結三小時仍無結果

影壇巨星尊尼特普（Johnny Depp）與前妻安芭赫德（Amber Heard）的「世紀官司」，經過六星期馬拉松式審判，在美國時間27日早上9點進入終結辯論。



尊尼特普的代表律師Camille Vasquez表現令人讚賞，與安芭在庭上火藥味濃，成為全球網民焦點。在雙方完成最終結辯後，案件交給七人組成之陪審團。法官Penney Azcarate也裁定包括尊尼特普控告安芭赫德誹謗，索償5000萬美金（約3.9億港元），以及安芭反告，並求償1億美金（約7.8億港元），兩案將會ㄧ同作出判決。在審訊結束前，雙方律師都向法官示意，感謝這六星期以來的辛勞。法官Penney Azcarate即開玩笑話：「非常好，很高興看到兩邊終於有共識！」讓氣氛嚴肅的法庭終玩笑聲。在當地時間27日傍晚5時，由於陪審團經過近3小時討論仍未達成共識，且下周一是美國假日，法官宣布判決結果將會在下星期二繼續討論。