尊尼社長東山紀之講大話 受害者：我被性侵時東山同床

就已故創辦人Johnny喜多川性侵藝人事件，尊尼事務所上周四開記招承認事件，兼委任資深藝人東山紀之接任社長一職。記者當時問到東山是否早知喜多川性侵後輩，他說：「我只是聽聞過，沒有親眼看到。」傳媒繼續追查下，發現東山大話連篇。爆料雜誌《周刊文春》訪問其中一名受害者H，他是尊尼組合少年隊伴舞生，H大爆被性侵情況，更指東山紀之當時睡在身旁。

東山：社長說你好可愛 東山紀之是少年隊成員，受害者H是當年他的手伴舞生。H表示：「喜多川的書房就是我們睡的地方，我兩次被喜多川性侵，當年少年隊的東山紀之與兩位成員也在。喜多川入房，就睡在我身旁，我另一邊的東山說：『社長話你好可愛』。之後喜多川開始摸我。他就沒有見過喜多川性侵，根本講大話。」

世紀渣男 《周刊現代》日前就踢爆東山紀之的渣男行為，80年代偶像女歌手南野陽子，當年與東山拍拖，一次東山駕車發生意外，為免被記者發現及驚動喜多川，東山即時抱起陽子，將她丟在拉麵店旁的垃圾堆，之後開車走人。東山亦與偶像牧瀨里穗拍拖8年，因為尊尼威迫分手兼自己另結新歡，最後拋棄牧瀨結束8年情。