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娛樂
2023-09-13 19:21:29

尊尼社長東山紀之講大話 受害者：我被性侵時東山同床

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東山紀之繼續要為已故創辦人喜多川的性侵惡行拆彈。

東山紀之繼續要為已故創辦人喜多川的性侵惡行拆彈。

就已故創辦人Johnny喜多川性侵藝人事件，尊尼事務所上周四開記招承認事件，兼委任資深藝人東山紀之接任社長一職。記者當時問到東山是否早知喜多川性侵後輩，他說：「我只是聽聞過，沒有親眼看到。」傳媒繼續追查下，發現東山大話連篇。爆料雜誌《周刊文春》訪問其中一名受害者H，他是尊尼組合少年隊伴舞生，H大爆被性侵情況，更指東山紀之當時睡在身旁。

尊尼前練習生中村一也亦是性侵受害者，他公開要求尊尼賠償一切損失。

尊尼前練習生中村一也亦是性侵受害者，他公開要求尊尼賠償一切損失。

東山：社長說你好可愛

東山紀之是少年隊成員，受害者H是當年他的手伴舞生。H表示：「喜多川的書房就是我們睡的地方，我兩次被喜多川性侵，當年少年隊的東山紀之與兩位成員也在。喜多川入房，就睡在我身旁，我另一邊的東山說：『社長話你好可愛』。之後喜多川開始摸我。他就沒有見過喜多川性侵，根本講大話。」

東山被傳媒愈挖愈多黑材料，會否引疚辭職？

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世紀渣男

《周刊現代》日前就踢爆東山紀之的渣男行為，80年代偶像女歌手南野陽子，當年與東山拍拖，一次東山駕車發生意外，為免被記者發現及驚動喜多川，東山即時抱起陽子，將她丟在拉麵店旁的垃圾堆，之後開車走人。東山亦與偶像牧瀨里穗拍拖8年，因為尊尼威迫分手兼自己另結新歡，最後拋棄牧瀨結束8年情。

東山另結新歡，拋棄拍拖8年的牧瀨里穗。

東山另結新歡，拋棄拍拖8年的牧瀨里穗。

南野陽子被東山丟在垃圾堆。

南野陽子被東山丟在垃圾堆。

尊尼宣布唔抽佣

尊尼事務所今日宣布，旗下藝人在今後1年演出的節目和廣告酬勞，全數發放給藝人，事務所不會抽佣。尊尼此舉是因為廣告商紛紛割席，旗下藝人收入激減，宣布不抽佣希望挽回藝人離心，避免再引發藝人逃亡潮。另外籌組小組負責賠償性侵受害人金額事宜。

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