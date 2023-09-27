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娛樂
2023-09-27 19:04:07

尊尼藝人「再見」紅白 偶像慘被抽乾近冇錢分

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尊尼組合「嵐」近幾年也擔任紅白主持及演出，今年應不被邀請參與。

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日本尊尼事務所已故創辦人Johnny喜多川性侵旗下未成年練習生一事，令事務所形象盡毀，下月2日將會公布賠償受害者方案等一系列改革，甚至放棄「尊尼」名字挽回公眾信心。各大電視台近日就起用尊尼藝人演出而公開道歉，均表示未有認真正視尊尼性侵問題，承諾監察事態發展。國營電視台NHK今日表態，暗示除夕夜舉行的「紅白歌合戰」不會邀請尊尼藝人參加。

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一直盛傳木村拓哉決心離開尊尼，社長東山紀之極力挽留。

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已故創辦人Johnny喜多川的惡行，令事務所陷入前所未有困境。

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「零」邀請尊尼藝人

身為國營媒體，首要條件是健康形象。NHK社長稻葉延雄今日在記者會提到起用尊尼藝人問題。「已簽約的會繼續執行。但未確定尊尼事務所怎樣賠償受害者等問題前，我們不會再提演出邀請。」記者追問除夕夜的「紅白」時，NHK媒體總監山名啟雄表示：「尊尼藝人演出紅白的現況，暫時是零。」

KinKi Kids去年出道25周年，上「紅白」演出慶祝。

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尊尼宣布不向藝人收取薪酬，令木村等藝人可賺盡廣告費。

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抽乾藝人薪酬

因性侵事件令廣告商紛紛向尊尼割席，藝人收入暴跌，隨時再度引發逃亡潮。為留住藝人，尊尼早前公布「一年不向藝人收取任何演出酬勞」。雜誌《周刊現代》取得曾隸屬尊尼某組合的成員一份薪酬表，列明尊尼的抽佣方式。尊尼將藝人收入的50%作為事務所營運費，之後再平分餘下的50%，即是藝人賺100蚊，只獲得25蚊收入。至於尊尼一年不收取藝人酬勞，根本不會影響事務所收入。據民間機構調查，尊尼每年營業額高達800億日圓，加上公司名下的房地產物業，估值近1,000億日圓，尊尼財富仍相當雄厚。

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