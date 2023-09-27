尊尼藝人「再見」紅白 偶像慘被抽乾近冇錢分

日本尊尼事務所已故創辦人Johnny喜多川性侵旗下未成年練習生一事，令事務所形象盡毀，下月2日將會公布賠償受害者方案等一系列改革，甚至放棄「尊尼」名字挽回公眾信心。各大電視台近日就起用尊尼藝人演出而公開道歉，均表示未有認真正視尊尼性侵問題，承諾監察事態發展。國營電視台NHK今日表態，暗示除夕夜舉行的「紅白歌合戰」不會邀請尊尼藝人參加。

「零」邀請尊尼藝人 身為國營媒體，首要條件是健康形象。NHK社長稻葉延雄今日在記者會提到起用尊尼藝人問題。「已簽約的會繼續執行。但未確定尊尼事務所怎樣賠償受害者等問題前，我們不會再提演出邀請。」記者追問除夕夜的「紅白」時，NHK媒體總監山名啟雄表示：「尊尼藝人演出紅白的現況，暫時是零。」

KinKi Kids去年出道25周年，上「紅白」演出慶祝。