尋人記 II ︱「好媽媽」梁惠英出入防止虐待兒童會惹誤會 分享五大育兒法

由方東昇、黃曉瑩、李曉欣及黃靖婷主持的節目《尋人記 II》，第八集主角梁惠英(英姐)是八十年代「媽媽界」學藝先鋒，英姐 1989 年接受《星期一檔案》訪問，她為了做 「好媽媽」，主動到「防止虐待兒童會」學習如何「唔靠藤條」教細路。

尋獲英姐，相隔 33 年再受訪，最大分別是當年沒有亮相的華哥(英姐老公)終可出鏡自我介紹，澄清並非「單親家庭」，華哥笑言自己是家中「茄喱啡」，太太才是主角。全程笑嘻嘻的華哥，在大兒子阿 Ken 提及彈琴往事時，更忽然金句王上身 ：「方東昇唔怕彈架!」 阿 Ken 即醒目接招:「因為佢冇得彈。」令見慣大場面 的方東昇即時「紅都面晒」，向兩父子直豎拇指 。

談及當年的「好媽媽」課程，細囝Eric 透露英姐曾因出入「防止虐待兒童會」一度被誤會虐兒， 幸好英姐並不介意；已為人父的 Ken 大讚相關課程有效，並與英姐等一起總結課程五大要訣:

1. 責罰小朋友前先深呼吸，心裡數十聲，平靜心境。

2. 叮囑另一半於自己生氣時幫忙收藏危險物品。

3. 多點表達「我」的感受，少說一點「你」。

4. 不要傷害小朋友自尊心，說有咒詛意味的說話。

5. 不要拿自己的小朋友與別人的比較。

為了驗證上堂成果，make sure 英姐當年沒有白交學費，奇招多多的攝製隊特意準備 了「全家性系統評估」，邀請丈夫及兒子在「關愛子女」、「賞罰分明」、「陪伴時間」、 「做家務」等十個項目替英姐評分，既好玩搞笑又讓四位主角有反思位。除咗有嘢玩，

為了驗證上堂成果，make sure 英姐當年沒有白交學費，奇招多多的攝製隊特意準備 了「全家性系統評估」，邀請丈夫及兒子在「關愛子女」、「賞罰分明」、「陪伴時間」、 「做家務」等十個項目替英姐評分，既好玩搞笑又讓四位主角有反思位。除咗有嘢玩，

今集攝製隊同樣為受訪者送上驚喜，讓英姐與當年課程導師黃姑娘重逢，三十多年後再見，兩人興奮尖叫，攝製隊還「加料」安排她們與另一名同學仔龔蘊然電話「相認」， 「三個女人一個墟」，對於兩名學員學以致用，黃姑娘很安慰，並寄語英姐及其他家長學會「斷捨離」，不要「養兒一百歲，長憂九十九」，黃姑娘說:「父母嘅角色到咗 咁上下要淡番出嚟，仔大女大要學吓識錫自己，我覺得做父母嘅付出好大，其實小朋友大個就唔使你照顧架喇。」

正如方東昇結尾所說:「媽媽的最高境界，不是陪子女成長，而是與子女一起成長」， 至今仍在學習如何做一個好媽媽的英姐，面對大仔 Ken 即將移民，示範為人父母應 如何「放下」:「我係唔捨得阿 Ken 飛架，但佢有佢嘅前途，佢有佢嘅打算，不如學 吓放下」、「佢有頭家，我哋做父母嘅，梗係希望佢好好哋照顧屋企，咁你屋企好，我 哋唔使掛心你，咁大家都安心咯。」最後英姐一家更緊緊相擁，場面感人。