尋人記 II｜「杯麵男孩」 志文感謝恩師黃sir 人生才沒有偏離正軌

由方東昇、 黃曉瑩、李曉欣及黃靖婷主持的節目《尋人記 II》，第三集主角是 1993 年接受《星期日檔案》訪問的「杯麵男孩」徐志文， 來自單親家庭，因為父親酗酒等問題，每天放學後流連街頭至晚上十點才敢回家，有時只是吃杯麵當晚餐。樓下的青少年託管中心更像志文的「家」。

《尋人記 II》攝製隊走訪志文成長地柴灣，最終在一間麵檔成功尋 「文」。事隔近 30 年志文除了樣子不變，樂天性格同樣沒變；要求簡單、做麵檔只為「包兩餐」，翻看吃杯麵醫肚的片段時笑言：「我都仲鍾意食咖哩海鮮杯麵架！睇落好似好慘咁，唔記得，睇番條片先知（記得）。」就算重提父親，志文也只是選擇記著對方的好：「爸爸當年成日飲醉酒，跟住就係咁鬧鬧鬧，但佢冇飲醉係一個好人。」

杯麵男孩煮個麵感謝恩師

志文坦言幸好小時候在託管中心遇上黃 Sir，人生才沒有偏離正軌：「冇佢學壞咗架喇，佢係我半個爸爸。」攝製隊在託管中心幫忙下找到黃Sir，與志文齊齊翻看昔日片段 ；志文全程笑笑口，反之黃 Sir 眼泛淚光、難掩傷心地說：「冇人照顧、自生自滅...可能佢已經習慣咗， 但我哋第三者睇好似好坎坷咁...我覺得佢變壞其實好自然，但佢能夠自食其力冇學壞，我覺得好安慰。」為感激黃 Sir 過去的關懷及指導，志文更親自炮製「謝師雙蛋麵」答謝黃Sir。志文的童年故事，感動了大批網民，並紛紛留言向志文致敬及送上祝福。

而志文昨晚看畢《尋人記 II》的受訪片段，笑言在被窩中邊看邊流了數滴眼淚。之後更即落街買杯麵懷緬過去，途中獲不少街坊打氣兼打招呼，稱他「杯麵男」或「雙蛋麵」，令志文大感驚喜。 志文又謂獲不少小學同學傳信息表達關心:「佢哋話要食雙蛋麵，要我煮成廿幾碗，大件事了，哈哈。」