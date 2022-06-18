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娛樂
2022-06-18 12:22:57

尋人記2｜方東昇一年後再訪「龜兔夫妻」 老公Frankie急病離世 太太感激節目記下遺言

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反應甚好嘅《尋人記2》星期五晚播出最後一集，今集主角係上年《尋人記》出現過嘅一班主角。上輯搵到90年代參加婚姻生活營嘅Frankie同Sabrina，事隔多年後佢地已經成為祖父母輩，更因為超豪家居環境而引起網友討論。今年方東昇等幾位記者再次到訪，估唔到只係剩低Sabrina受訪。

上次訪問時坦言想比太太先行一步嘅Frankie，去年因為急性心臟病入院，昏迷6日後一度甦醒，但搶救多日後離世，終年67歲。Frankie彌留之際，醫生曾經問Sabrina能否「拔喉」但被拒，內心掙扎個幾鐘之後先忍痛放手。

Frankie健在時，Sabrina臨瞓會叫老公幫佢量血壓，而家只可以自己處理。熱愛舞蹈演出嘅Sabrina發覺老公過身後，少咗參加比賽嘅衝勁；而上輯Frankie受訪時提到屋企空間因為擺滿太太衣物而越來越少，Sabrina今年就提到早前同個女進行「斷捨離」清理雜物過程，丟咗唔少表演舞衣。Sabrina感嘆好多時買衫都係「鬥氣」心態，如果早幾年已經咁做，Frankie可能會更開心。

上輯訪問時，攝製隊幫Frankie預錄咗一段「留給最愛的說話」，著Sabrina勿念，亦希望太太享受餘生。Frankie臨終前無法說話，呢段遺言令Sabrina感到安慰，亦感激上次訪問就好似一份禮物，令佢地可以事先綵排好，Sabrina亦覺得90年代同去年2次受訪，可以話係總結咗佢地一生。

尋人記2︳方東昇一年後再訪「龜兔夫妻」 老公Frankie急病離世 太太感激節目記下遺言

尋人記2︳方東昇一年後再訪「龜兔夫妻」 老公Frankie急病離世 太太感激節目記下遺言

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尋人記2︳方東昇一年後再訪「龜兔夫妻」 老公Frankie急病離世 太太感激節目記下遺言

尋人記2︳方東昇一年後再訪「龜兔夫妻」 老公Frankie急病離世 太太感激節目記下遺言

原文刊登於Yahoo娛樂圈，am730獲授權轉載

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