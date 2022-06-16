尋人記2｜「杯麵男孩」志文委託方東昇團隊幫忙尋生母 香港紅十字會登尋人啟事

由方東昇、黃曉瑩、李曉欣及黃靖婷主持嘅TVB節目《尋人記II》播出以來，口碑與收視雙豐收，節目唔經唔覺嚟到最後兩集，主題仲由尋人變成尋親，嘗試幫第三集唔鍾意返屋企嘅「杯麵男孩」志文尋找親生媽媽嘅下落。

第三集嘅主角「杯麵男孩」志文，來自單親家庭，自細同爸爸及哥哥同住，佢喺出世以來都未見過媽媽一面，甚至連相片都冇。喺接受採訪後，佢委託方東昇幫忙尋親，不過佢只係得一張寫有外語名字嘅出世紙，所以方東昇團隊決定將佢嘅個案轉介到香港紅十字會。而香港紅十字會亦喺今年一月刊登尋人啟事，寫上「尋CHUNCHOM, VILAI(別名:BOONSIRI, SUAN)，女，約65歲，在泰國出生。曾於香港柴灣白沙灣居住。」

佢曾喺節目中大爆唔鍾意返屋企嘅原因，爸爸可能因為同媽媽分開嘅關係成日飲醉酒，一飲醉酒就會鬧人，不過爸爸由細到大都冇打佢同哥哥，仲話如果爸爸冇飲醉酒嘅話係一個好人，並指爸爸喺年幾前因病去世，細個嘅時候有埋怨過佢，不過長大出社會工作後就冇。另外，志文亦非常感激托管中心嘅黃sir，因為如果冇黃sir嘅話，佢已經學壞咗。

想知志文搵唔搵到媽媽下落嘅話，大家就記得留意聽晚嘅《尋人記II》！

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載