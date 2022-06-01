尋人記2｜熱心街坊建議無綫搵方東昇尋人 方東昇出招回應

無綫的《尋人記2》播出以來，收視口碑俱皆，在大陸同樣有不少迴響，豆瓣現時評分9.7。這星期播的主角眾多，分別是苦候上樓的李鄭屋徙置區居民，以及在下白泥村校讀書的孩子；兩集故事帶出節目招牌特色「人情味」，讓觀眾回到那些年，重溫舊日情懷。
本周尋人過程，攝製隊跟進李鄭屋個案，經歷長達半年的尋人期，撞板多過食飯，幸好遇到不少意想不到的貴人，包括舊同學、街坊福利會理事，還有數之不盡的熱心住客，當中最搞笑是遇上《尋人記》粉絲鄭伯伯。
街坊認唔到方東昇
為了尋覓當年受訪的李鄭屋徙置區街坊，攝製隊幾乎每周必到「李鄭屋」遊走碰運氣，期間熱心的鄭伯伯主動推介尋人妙法，並胸有成竹向當時站在家門、戴著口罩的方東昇說：「你去搵方東昇啦！佢30年、40年後（嘅人）都搵到，佢有電腦check到吖嘛。素未謀面都搵到，你冇睇電視架咩？」方東昇聽完，立即除下口罩回應「我就係方東昇」，大感錯愕的鄭伯伯即時笑彎了腰，負責拍攝的黃曉瑩亦笑到幾乎手震，場面爆趣。
攝製隊事後聯絡鄭伯伯，原來他受訪時剛完成白內障手術，故認不出眼前的方東昇。鄭伯伯又透露自己早前在節目宣傳片出現後，每次落街均有街坊向其表示：「你上咗鏡呀！」足證李鄭屋邨鄰里感情要好。