尋人記2｜熱心街坊建議無綫搵方東昇尋人 方東昇出招回應

無綫的《尋人記2》播出以來，收視口碑俱皆，在大陸同樣有不少迴響，豆瓣現時評分9.7。這星期播的主角眾多，分別是苦候上樓的李鄭屋徙置區居民，以及在下白泥村校讀書的孩子；兩集故事帶出節目招牌特色「人情味」，讓觀眾回到那些年，重溫舊日情懷。

本周尋人過程，攝製隊跟進李鄭屋個案，經歷長達半年的尋人期，撞板多過食飯，幸好遇到不少意想不到的貴人，包括舊同學、街坊福利會理事，還有數之不盡的熱心住客，當中最搞笑是遇上《尋人記》粉絲鄭伯伯。