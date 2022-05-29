尋人記2｜男人失婚不好受 士多老闆娘助攝製隊搵人搞喊網民

由無綫新聞及資訊部製作，方東昇、黃曉瑩、李曉欣及黃靖婷主持的節目《尋人記II》，上星期五尋回兩位昔日失婚受訪的男士，分別是1999年《星期三檔案》主角黃國強，及2004年《星期一檔案》主角James。

黃國強當年因太太離家出走多年，獨力承受工作、照顧子女及經濟等問題帶來的壓力，一度與兒子相視而哭；萬念俱灰的他曾兩度想自殺、並曾呆站天橋兩小時企跳，最終因不忍丟下子女打消念頭。另一個案James當年失業兼失婚，一家三口靠七千港元綜援金過活渡過一年難關…事隔多年，黃國強與James已走出昔日困局，另組家庭重過新生活。黃國強坦言全靠獲女兒就讀學校的校長一再關心，奉勸男士們有問題要「講出口」：「點都會有人關心，任何人都可以係傾訴對象。」James則全靠爸爸愛的陪伴走出被妻子拋棄陰霾：「困難路上最緊要搵人同行，唔好收埋自己。行多一步就海闊天空，樣樣嘢都可以解決。」