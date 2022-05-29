尋人記2｜男人失婚不好受 士多老闆娘助攝製隊搵人搞喊網民

由無綫新聞及資訊部製作，方東昇、黃曉瑩、李曉欣及黃靖婷主持的節目《尋人記II》，上星期五尋回兩位昔日失婚受訪的男士，分別是1999年《星期三檔案》主角黃國強，及2004年《星期一檔案》主角James。
黃國強當年因太太離家出走多年，獨力承受工作、照顧子女及經濟等問題帶來的壓力，一度與兒子相視而哭；萬念俱灰的他曾兩度想自殺、並曾呆站天橋兩小時企跳，最終因不忍丟下子女打消念頭。另一個案James當年失業兼失婚，一家三口靠七千港元綜援金過活渡過一年難關…事隔多年，黃國強與James已走出昔日困局，另組家庭重過新生活。黃國強坦言全靠獲女兒就讀學校的校長一再關心，奉勸男士們有問題要「講出口」：「點都會有人關心，任何人都可以係傾訴對象。」James則全靠爸爸愛的陪伴走出被妻子拋棄陰霾：「困難路上最緊要搵人同行，唔好收埋自己。行多一步就海闊天空，樣樣嘢都可以解決。」
老闆娘富人情味
今次節目另一焦點落在幫手尋找James的士多老闆娘身上。James當年在天水圍一士多店買廁紙，老闆娘親手遞上一條廁紙，事隔多年，該區的店舖大多面目全非，但士多店還在，老闆娘亦變成白髮婆婆，她受攝製隊所託幫忙尋James，每當見到「疑似James」街坊身影，定必幫忙「試探虛實」，更因而不斷認錯人。及後攝製隊與James重返舊地時，婆婆一與James碰面，除了開心暢談當年，感性的婆婆更一度喜極而泣。二人最終合照留念，可愛的老闆娘笑言人情味既要留在心中、也要放入腦海；此時節目響起方東昇的金句式旁白「人間有情，都要人肯領情」，令不少網民拍案叫絕。
老闆娘舉動令網民大讚
婆婆與James的重逢場面感動不少網民，紛紛留言：「老闆娘有人情味」、「見到事頭婆好感動」、「老闆娘喊埋一份，老人家的情懷」、「老闆娘真係好難得」，並驚嘆攝製隊更連當年賣廁紙給James的姨姨也能尋獲。攝製隊事後透露，婆婆受訪期間雖然店內人山人海，但她不但未有嫌攝製隊阻著做生意，更一邊收錢一邊笑笑口回答所有提問，又笑言這麼多年沒有加價，全因為想與老顧客「見多幾面」，相當有愛。