尋人記2︳自稱元朗特首 家有5斤魚翅 投訴王安仔被街坊讚「勁過區議員」

80年代TVB上安仔屋企訪問佢，喺佢屋企插電打燈，佢居然問攝影師拎返電費

上輯收視不俗嘅TVB節目《尋人記》，第二輯尋晚開播。第一集就有勁嘢，主角係事隔多年仲有唔少人記得嘅投訴王安仔。

因為投訴而成名嘅安仔，喺1982年嘅《新聞透視》已經現身，之後喺《星期二檔案》成為「主角」。多年後《尋人記》製作組未開始搵安仔，佢已經自動波打去TVB留低聯絡電話，主持人方東昇打去仲以為安仔有投訴，點知原來係想TVB訪問佢，仲自稱係「元朗特首」。

收藏品︰60部cassette機

方東昇都話未拎過咁多翅上手

巴士模型照儲

收藏心頭好嘅雪櫃可能都收藏品之一

可以食幾耐？

仲有復活蛋

安仔現租住阿哥名下村屋

安仔依家租住阿哥名下村屋，唔止鍾意投訴，仲係儲物狂。80年代已經儲嘅巴士模型同復活蛋，而家仲儲緊；而佢嘅珍藏仲有60部卡式錄音機、5斤魚翅以及大量海味，要用十個雪櫃收藏。無業嘅安仔因為自細患有小兒麻痺，依家靠長者傷殘津貼過活，舊年又因為行動不便同遇到4次交通意外，再領取埋相關援助金。

投訴到執咗？

安仔「投訴戰力」有幾勁？令安仔「一戰成名」嘅投訴買燒肉搭燒骨事件，原來牽涉其中嘅燒臘檔幾年前執咗笠；節目入面佢即場打去特首辦，唔駛摷電話簿已經記得號碼，仲有專人接聽。而安仔喺元朗真係冇人唔識，街市好多檔主都有著數益佢，甚至有鋪頭老闆試過搵安仔幫手搞掂渠務問題，直情讚佢「勁過區議員」。同樣有燒臘檔唔滿意安仔行徑，安仔話檔主阻街，檔主就話安仔因為攞唔到著數。

「仇家」，又係燒臘檔

節目提到投訴2009年海關主動放蛇調查買燒肉搭燒骨情況，最終真係有鋪頭被起訴。安仔嘅行徑，係麻煩、玩嘢，定行得太前？

原文刊登於Yahoo娛樂圈，am730獲授權轉載