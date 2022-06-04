尋人記2｜30 年前村童開心「重逢」 時下學生問題引熱議

由無綫新聞及資訊部製作，黃淑明監製，方東昇、黃曉瑩、 李曉欣及黃靖婷主持的節目《尋人記 II》，日前探討「細路讀書」問題。攝製隊鎖定 1990 年《新聞透視》採 訪的下白坭村公立學校，尋到當年四位學生阿鳳、芬女、興兒及安仔。下白泥村校 雖然只有四十人，設施簡陋兼教師人手不足，但學生開心，家長放心。通山跑的小 朋友，還要「唧時間」落田幫忙種菜，眾人零怨言、常歡笑，功課拋諸腦後，時刻 結伴同遊，這些都是村校孩童獨有的快樂回憶。

由於下白泥村校已於 1997 年荒廢，加上昔日受訪人數眾多，是次尋人之旅繼續「一 波多折」，幸好攝製隊「遊花園」期間，曉瑩一眼認出 2013 年採訪過的下白泥村民 杜錫譽，並靠熱心的杜生幫忙聯絡上昔日新聞主角。回顧村校歲月，四人為村校出身自豪，並細數村校的好處。

節目最感人環節，是村校主任陳本文在攝製隊安排下驚喜現身。陳主任除了一 來便叫得出學生中文全名，更向眾人派發校章，令芬女等人大為感動。陳主任坦言在下白泥教書，是 33 年教學生涯最開心時光，他說:「啲學生純樸好多，又可能學生人數少，我哋識晒同知道佢哋性格，照顧佢哋都容易啲。」

網民對於應否讓孩子讀村校意見不一，但普遍對於村校長大的孩子開心快活兼有人情味大表感動 :「嗰陣時啲細路仔真係好簡單，好純， 好開心」、「冇電子產品的年代，人與人之間嘅感情特別濃厚!」陳主任更成為不少 網民心目中的「天使」:「32 年後仲認得每一個學生，真係好有愛」、「見到陳生派校章，我雖然唔係嗰間學校的學生，但都好感動」。而方東昇是集金句:「人哋嚟影 日落，我哋嚟搵人嘅下落」亦帶給網民不少歡樂。