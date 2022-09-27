尋回香港曾經的美好 張艾嘉21年後再演港產片《燈火闌珊》

香港亞洲電影節公布咗2套閉幕電影名單之後，唔少人對於鄭秀文主演嘅《流水落花》大感興趣，大家對於Sammi演寄養家長好有興趣，因為似乎好耐冇見過Sammi演呢種咁強生活感嘅角色。其實另一套閉幕電影《燈火闌珊》都好值得期待。

《燈火闌珊》有影帝影后壓陣，由任達華配搭張艾嘉！張姐對上一套主演嘅港產片已經係2001年嘅《天長地久》，佢亦憑呢套戲奪得香港電影金像獎最佳女主角。然後張姐最接近香港觀眾嘅演出，可能已經係2015年嘅合拍片《華麗上班族》。今次張姐更加係不計酬勞參與演出。

霓虹燈招牌做「主角」

《燈火闌珊》以非常有象徵性嘅香港城市景觀 － 霓虹燈招牌作為故事重要元素。戲中張艾嘉飾演嘅美香，丈夫鑣叔（任達華 飾）「行先一步」，難以放下嘅太太終日在家整理其遺物。身邊所有人都叫佢唔好再執著，卻屢勸無效。一日，太太發現一條開啟亡夫秘密霓虹燈工場嘅鎖匙，並遇見丈夫嘅青年徒弟，得悉亡夫一直希望重造一個已拆除的神秘霓虹燈牌。太太盼望能完成丈夫遺願，在過程中逐漸了解每個昔日燈牌的故事。

張艾嘉：香港美好事情正在消失

演員訪問中，張姐提到劇本令佢感動，亦有感香港好多美好事情正在消失，因此好有感覺。由故事中逝去嘅丈夫，到霓虹燈招牌製作呢種手工，兩者互相交纏嘅比喻，唔難睇到編劇對呢個城市嘅情懷。片中年青一輩嘅角色，由周漢寧飾演任達華嘅徒弟，任達華同張艾嘉嘅女兒就由近年冒起嘅蔡思韵演出。

上星期東京國際電影節公布入圍名單，《燈火闌珊》入圍「亞洲未來」競賽單元，成為唯一一部於今屆東京國際電影中爭奪殊榮嘅港產片。相信《燈》會喺年底，或者明年金像獎前後上映，似乎港產電影強力反彈嘅勢頭，仲有得去！

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