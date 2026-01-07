尋歡作樂的姐姐｜劉曉昆曬柔軟度展中年真功夫 何沛珈林凱恩體驗宋朝風洞穴浸浴

TVB綜藝節目《尋歡作樂的姐姐》，由麥玲玲帶領兩組「佳麗」何依婷、何沛珈、林凱恩、劉曉昆；及戴祖儀、吳若希、游嘉欣分別玩轉上海、廣州及深圳，體驗當地新興的女性消費群吃喝玩樂勝地，一嚐被爆肌男及小鮮肉「包圍」滋味，除了有型男、靚仔放題，還有女神們「如沐春風」表情包大放送。

分組玩轉上海 今晚(7日)一集，四位姐姐繼續分成大小組別，馬不停蹄玩轉上海，潮歎素食、韓式Fine Dining之餘，何沛珈與林凱恩還品嚐了一場集合「七省」特色美食的盛宴，期間更有跳舞及變臉等表演欣賞。做乜都近乎打孖上的何沛珈及林凱恩，還齊齊體驗了具有宋朝風格的「沉浸式洞穴浸浴」，為了更投入，更應店家安排換上古裝、仙氣十足！

今集另一特別位，是介紹了連著名球星C朗都有體驗過的「冷療機」，冷療機的特點是透過釋放出攝氏-100至140度的氮氣，在短時間刺激使用者身體加速肌肉康復之餘，還可以改善血液循環。對此，「乜都夠膽死」的何沛珈搶先體驗，在氣溫還未跌至零下溫度時，何沛珈還能說笑感覺像騰雲駕霧，但當氣溫一再下降至接近攝氏-100度時，何沛珈終大嘆頂唔順。本集另一亮點，還有劉曉昆「大腳趷起」展示驚人柔軟度，讓觀眾見識「中年真功夫」！