熱門搜尋:
尋秦記 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 農曆新年2026 新店關注組 保暖 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
娛樂
2026-01-07 14:37:40

尋歡作樂的姐姐｜劉曉昆曬柔軟度展中年真功夫 何沛珈林凱恩體驗宋朝風洞穴浸浴

分享：
兩位姐姐似乎好適應「宋朝」嘅生活。

兩位姐姐似乎好適應「宋朝」嘅生活。

TVB綜藝節目《尋歡作樂的姐姐》，由麥玲玲帶領兩組「佳麗」何依婷、何沛珈、林凱恩、劉曉昆；及戴祖儀、吳若希、游嘉欣分別玩轉上海、廣州及深圳，體驗當地新興的女性消費群吃喝玩樂勝地，一嚐被爆肌男及小鮮肉「包圍」滋味，除了有型男、靚仔放題，還有女神們「如沐春風」表情包大放送。

何沛珈、林凱恩化身古代美人，走入宋代體驗「沉浸式洞穴浸浴」。 何沛珈、林凱恩化身古代美人，走入宋代體驗「沉浸式洞穴浸浴」。 何沛珈、林凱恩化身古代美人，走入宋代體驗「沉浸式洞穴浸浴」。 何沛珈、林凱恩化身古代美人，走入宋代體驗「沉浸式洞穴浸浴」。 何沛珈、林凱恩化身古代美人，走入宋代體驗「沉浸式洞穴浸浴」。 何沛珈、林凱恩化身古代美人，走入宋代體驗「沉浸式洞穴浸浴」。 何沛珈、林凱恩化身古代美人，走入宋代體驗「沉浸式洞穴浸浴」。 何沛珈、林凱恩化身古代美人，走入宋代體驗「沉浸式洞穴浸浴」。 何沛珈、林凱恩化身古代美人，走入宋代體驗「沉浸式洞穴浸浴」。

分組玩轉上海

今晚(7日)一集，四位姐姐繼續分成大小組別，馬不停蹄玩轉上海，潮歎素食、韓式Fine Dining之餘，何沛珈與林凱恩還品嚐了一場集合「七省」特色美食的盛宴，期間更有跳舞及變臉等表演欣賞。做乜都近乎打孖上的何沛珈及林凱恩，還齊齊體驗了具有宋朝風格的「沉浸式洞穴浸浴」，為了更投入，更應店家安排換上古裝、仙氣十足！

adblk5

今集另一特別位，是介紹了連著名球星C朗都有體驗過的「冷療機」，冷療機的特點是透過釋放出攝氏-100至140度的氮氣，在短時間刺激使用身體加速肌肉康復之餘，還可以改善血液循環。對此，「乜都夠膽死」的何沛珈搶先體驗，在氣溫還未跌至零下溫度時，何沛珈還能說笑感覺像騰雲駕霧，但當氣溫一再下降至接近攝氏-100度時，何沛珈終大嘆頂唔順。本集另一亮點，還有劉曉昆「大腳趷起」展示驚人柔軟度，讓觀眾見識「中年真功夫」！

劉曉昆呢吓「大腳趷起」嚇到林凱恩呆咗。 何沛珈咩事畀人成個抬起？ 咪睇何沛珈玩到S晒身形咁，其實佢好渣！想知有幾渣，梗係要睇節目啦。 咪睇何沛珈玩到S晒身形咁，其實佢好渣！ 真係難以想像攝氏-100度嘅感覺。 真係難以想像攝氏-100度嘅感覺。 真係難以想像攝氏-100度嘅感覺。 素食Fine Dining。 呢餐飯有得食有表演睇之餘，仲可以感受內地七省嘅文化。

ADVERTISEMENT

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad