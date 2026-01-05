尋秦記丨滕麗名公開5年前拍攝受傷坐輪椅 陳浚霆被批冇風度

由古天樂、林峯、宣萱、郭羡妮、滕麗名主演的電影《尋秦記》票房不斷創新高，自12月31日上映至昨天，短短5日在港澳累計票房已衝破4,000萬。其中，飾演「善柔」的滕麗名近來出席宣傳活動時，就不時被大讚保養得宜，如吃了防腐劑一樣。
拍攝受傷坐輪椅
滕麗名日前突在社交網上載坐輪椅短片，嚇窒網民，當中亦有她與有份參與電影的「風少」Andrew (陳浚霆)，她寫道：「電影版尋秦記的回憶，俾你哋聽吓我哋平時嘅對話，我覺得Andrew 對我真係好好，所以直出俾大家欣賞」她續指：「放心已康復，已經係五年前嘅事」原來這是五年前的片段。
片中，見滕麗名腳部受傷並坐在輪椅上，旁邊的陳浚霆則笑說：「你快啲好番啦隻腳，我哋真係等唔到你好耐，哈哈哈……我好想幫你推，畀我幫你呀」，滕麗名就表示：「唔制呀，覺得自己活動自如，可以減埋手臂bye bye肉」陳浚霆續笑說：「我未收到聽日通告，唔知有冇時間同你嘥。」他再走近滕麗名身邊：「我好想幫你推，你隻手臂會唔會好似石頭咁？」滕麗名即笑說：「唔好搞我」，旁邊的女同事則向滕麗名笑謂：「其實要考驗自己，唔應該喺雲石，試吓喺地毯呀！」
陳浚霆自辯
由於滕麗名五年前與現在分別不大，不少人都誤會以為是剛發生的事，並紛紛留言慰問：「聽日仲去謝票？」滕麗名即再次澄清：「拍尋秦記嗰陣㗎，好返啦，明天見」；另外，亦有網民批評陳浚霆：「個男仔好冇風度，點解唔幫手推」陳浚霆則自辯回覆：「我要澄清一下，我有幫手推介，但係尊敬嘅前輩鍾意自己嚟」。