尋秦記丨滕麗名公開5年前拍攝受傷坐輪椅 陳浚霆被批冇風度

拍攝受傷坐輪椅

滕麗名日前突在社交網上載坐輪椅短片，嚇窒網民，當中亦有她與有份參與電影的「風少」Andrew (陳浚霆)，她寫道：「電影版尋秦記的回憶，俾你哋聽吓我哋平時嘅對話，我覺得Andrew 對我真係好好，所以直出俾大家欣賞」她續指：「放心已康復，已經係五年前嘅事」原來這是五年前的片段。



片中，見滕麗名腳部受傷並坐在輪椅上，旁邊的陳浚霆則笑說：「你快啲好番啦隻腳，我哋真係等唔到你好耐，哈哈哈……我好想幫你推，畀我幫你呀」，滕麗名就表示：「唔制呀，覺得自己活動自如，可以減埋手臂bye bye肉」陳浚霆續笑說：「我未收到聽日通告，唔知有冇時間同你嘥。」他再走近滕麗名身邊：「我好想幫你推，你隻手臂會唔會好似石頭咁？」滕麗名即笑說：「唔好搞我」，旁邊的女同事則向滕麗名笑謂：「其實要考驗自己，唔應該喺雲石，試吓喺地毯呀！」



