尋秦記專訪｜古天樂親解原班演員唔齊人原因 與林峯合唱《天命最高》：我仲喺樂壇(有片)

古天樂監製兼主演的電影《尋秦記》，在劇集播出25年後終迎來電影版，在大銀幕與林峯延續師徒情誼，並齊齊合唱主題曲，定檔於大除夕公映陪大家過新年。古天樂罕有地開金口，他笑言：「想話俾大家知，我仲喺樂壇！」他認為，最重要是這班演員逾20年的感情，以及觀眾對這戲的情感投射，故此極力原班演員回歸，奈何事與願違。林峯感觸道：「原有的班底可以聚首，已經好感動。」對於觀眾關注的加長版、續集︳古天樂亦親自回應。

2001年的《尋秦記》大玩穿越，開創亞洲電視劇的先河，也是古天樂在TVB的最後一部劇集，他自言當年因版權問題，沒想過電影延續，後來擁有版權的公司邀請合拍，才促成電影版誕生，問到可算圓了心願？他答道：「冇諗過不停見好多人話毛管戙，好難得廿幾年後，大家熱情仍然咁灼熱。」 電影版講述逾20年後，項少龍(古天樂飾)與妻兒歸隱田園，秦王嬴政(林峯飾)一統六國，現代人Ken(苗僑偉飾率眾穿越時空突襲秦王。2019年開拍，因疫情等各種原因，延至今年底上映，當《明日戰記》已成為香港首部科幻電影，《尋秦記》如何處理穿越元素？作為總監製的古天樂坦言，「當時都未有AI和機械人，時代變得太快。其實有一個新故仔，但真係太大計劃。」思前想後，他認為始終情懷才是重點，「電影潮流不同了，觀眾需求亦不同了，其實一個人最難是堅持做，電影製作需要時間如果三心兩意，中間發生甚麼事就變，真的搞不掂，我覺得最緊要堅持和專心做好自己的事。今次都有將自己想擺嘅科幻元素放入去，但都係適量，始終係師徒關係、一家人嘅關係比較緊要。」

問到戲中最深刻的經歷，林峯和古天樂不約而同都選了在貴州取景的煞科戲，因為遇上惡劣天氣，全體通宵拍攝。古天樂憶述，「我們要轉景，本來只需約兩個小時車程，因為山泥倒塌，最後要六、七個小時。」林峯續道，「因為落完大雨，遇到好多飛蟲，因為要打燈，那些蟲都飛往一盞燈，甚麼蟲都有，不同品種，將全盞燈封住，很誇張，後來掃埋一堆，好似一座小山丘。」談到有示少刪減片段，問到可會推出加長版時，古天樂就表示，加長版要通過電檢審批，未必能配合上映安排，或考慮以其他方式發放。

誠然，《尋秦記》是一代人的集體回憶，原班人馬是觀眾的關注點。古天樂深明此理，「睇電影有集體感受，電影的感染力好強，有咩因素導致觀眾入場，每部戲都有唔同因素，這部戲最重要因素是我哋這班演員，超過20年情感的存在，觀眾對這部戲情感的投射和存在。」至於何以江華等角色沒有出現，古天樂親自解畫，「電視劇中死咗嘅角色，我冇辦法將佢復活，因為劇情係20年後，好合理。我都想過叫三弟(劉嘉龍飾)返來，但佢已轉行，真係搵唔到，難道搵另一演員演同一角色？其實我拍咗段戲交代佢不回來，最後刪走了。」 他直言難兼顧所有新舊角色，「其實這部戲不想有人死，但要推進劇情沒辦法，必須有一個人離開我們。」對於最終上映時，演烏博士的廖啟智已離世，古天樂坦言感遺憾，「這麼多年後他再演烏博士，仍是當年角色一樣的性格，整件事看來，好像沒有離開過我們。真係一個很好的回憶。」電影未上映，已有不少觀眾追問可會有續作，古天樂就大賣關子，呼籲入場找答案，「大家可留意我最後說的一句話，你們會知道如果這件事再發生，會是怎樣？」