娛樂
2026-01-07 14:00:00

尋秦記電影版爆紅 「白臉古天樂」被考古瘋傳 網民讚俊俏　

古天樂昔日參加綜藝節目的片段被翻出，網民大讚，「白臉古天樂」好靚仔。（Threads片段截圖）

被影迷喻為「都市傳說」的《尋秦記》電影版於大除夕上映後好評不絕，電影公司於昨日(1月6日)公布，《尋秦記》港澳票房累計逾4,500萬，成為歷年香港電影及華語電影首週票房冠軍，而內地首7天票房則達1.9億人民幣，成績亮麗。電影爆紅後，男主角古天樂成為觀眾焦點，而當年清澀的「白臉古天樂」片段則被不斷「考古」翻出回帶，而他參加多個綜藝節目的大集合影片更在網上瘋傳，當年皮膚白皙、唇紅齒白的「古仔」極其俊俏，上載者留言指「早期綜藝裡面的小白古，可愛又帥氣#古天樂#顏值」。

巔峰顏值獲讚可愛又帥氣

網民看完影片都紛紛讚歎古天樂年輕是「好靚仔」，又指「白臉係佢顏值巔峰」、「同Jeffery（魏浚笙）有啲似」、「真係香港數一數二最靚仔」、「當年白面既佢真係靚仔到黐線」。不過，有人指出古天樂膚轉黑後更受歡迎，「但好鬼奇怪，當年反而冇曬黑後咁受歡迎，只能說年代唔同，當年白雪雪觀眾唔太buy」、「好似話有高人指點佢曬黑會大紅，佢後生要不斷曬燈keep住黑，之後真係紅到依家」。

55歲的古天樂於1994年出道，因英俊貴氣而常演富家子，但未算大紅大紫。他其後在夏天曬黑，戲路亦開始轉變，形象變得硬朗，甚至會演鬼片及古惑仔角色，於1997年開始刻意保持皮膚古銅色，成為「黑臉古天樂」。古天樂曾數次澄清因風水玄學而曬黑的傳聞，打趣表示是因不想化妝而選擇曬黑，而他亦喜歡這個形象。

 

