娛樂
2025-12-16 10:47:49

尋秦記｜主題曲《天命最高》MV大曬冷 古天樂林峯合唱特別保留前奏馬叫聲 (有片)

《尋秦記》今日公開2025版電影主題曲《天命最高》的MV。

由古天樂、林峯、宣萱、郭羡妮及滕麗名回歸合演的電影版《尋秦記》，將於本月31日登上大銀幕。在預告及終極海報發布後，今日電影公開2025版電影主題曲《天命最高》的MV及全陣容海報。

古天樂主唱的《尋秦記》主題曲《天命最高》陪伴無數觀眾成長，今次新版《天命最高》由古天樂與林峯共同演繹，屬兩人首次正式合唱，可謂別具意義。兩位主演多年合作無間，這次錄音更是默契十足，錄音過程十分順利，全新編曲亦具電影感，氣勢全面升級，把項少龍與趙盤跨越時空的師徒情仇推向另一個層次。

《尋秦記》全陣容海報出擊，古今人物大曬冷。

向經典致敬

今次錄製新版《天命最高》，古天樂表示，今次與林峯一同合唱，與當年獨唱原版的感覺大為不同，是一個全新體驗。林峯則說，上次在紅館演唱會上合唱《天命最高》，某程度上已為今次正式錄音作好熱身：「今次當然再認真啲，有重新編曲，今次都係warm up，同老闆合唱的warm up，我希望繼續有屬於我哋嘅歌，最好跳埋舞。」

談到《天命最高》對他們的意義，古天樂直言知道不少觀眾都表示一聽到前奏就會起雞皮，並稱：「『天命最高』呢四個字都係一個使命，雖然話呢個世界冇最高，但我哋盡力去做啦，等於我哋拍《尋秦記》咁，過程裏面經歷好多困難，但都一一克服。」而林峯則特別提到，希望新版能保留原版開頭的馬叫聲：「呢下馬叫聲係集體回憶嚟！」古天樂隨即回應：「加番畀你！」而新版《天命最高》亦確實保留了這一聲馬叫，向原版致敬。

電影《尋秦記》將於2025年12月31日躍登大銀幕。 苗僑偉（飾 Ken）、白百何（飾 Galie） 洪天明（飾 Phil） 伍詠詩、張繼聰（飾 石頭）、廖子妤（飾 聞桑）、肥腸、古天樂（飾 項少龍）

MV多角色亮相

在今日公開的MV中，多位重要角色隨着古天樂和林峯歌聲推進下逐一亮相，除了原班人馬的項少龍（古天樂 飾）、秦王趙盤（林峯 飾）、烏廷芳（宣萱 飾）、琴清（郭羡妮 飾）、善柔（滕麗名 飾）、滕翼（黃文標 飾）、「陶總管」陶方（歐瑞偉 飾）及李斯（陳國邦 飾），以及在預告中率先亮相的項寶兒（朱鑑然 飾），MV亦首次揭示多位新角色，包括Galie（白百何 飾）、Ken（苗僑偉 飾）、石頭（張繼聰 飾）、Max（吳樾 飾）、Phil（洪天明 飾）、DanChris Collins 飾）、聞桑（廖子妤 飾）、萬良（蔡一智 飾）、Tim（徐偉棟 飾）、武樹（洪天照 飾），以及「肥腸」徐浩昌、伍詠詩及已故的廖啟智等。各組人物在片段中交錯呈現，當中更短短數分鐘已帶出濃厚戲劇張力，亦讓觀眾對電影中的角色衝突更添想像空間。

廖啟智現身海報

配合MV曝光，電影亦同步公開電影的全陣容海報。海報以黑白強烈對比為主調，背景的巨型山河圖橫跨主視覺，象徵跨越兩千多年的終極宿命。中心視覺由飾演項少龍的古天樂與飾演秦王的林峯並列而立，凸顯兩人之間的核心矛盾。海報下方橫向展示多位演員，古今人物同時並列，一次過大曬冷登場。除了MV中亮相的演員外，全陣容海報亦特別收錄飾演「烏博士」的已故演員廖啟智（智叔），向其在劇集版與電影中的貢獻致以敬意。

廖啟智（飾 烏博士） 《尋秦記》主題曲《天命最高》MV曝光 《尋秦記》主題曲《天命最高》MV曝光。 《尋秦記》主題曲《天命最高》MV曝光。 蔡一智（飾 萬良） 白百何（飾 Galie） Chris Collins（飾 Dan）

