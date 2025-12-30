尋秦記｜古天樂拍住宣萱勁調皮 開心預售反應好謝票隨時唱《天命最高》

古天樂、宣萱、林峯、郭羨妮、滕麗名等主演的電影版《尋秦記》今日(30日)舉行首映禮，除了有份參演的演員到場外，更有不少藝人到場支持，如︰胡子彤、周秀娜、黃浩然、吳肇軒等。

預告會有謝票 提到有戲院排《尋秦記》的場次密過巴士，古仔表示多謝大家支持，最重要方便大家去看。問到會否場場去謝票，不停「穿梭」，他笑謂人有極限，但一定會有謝票。他透露明天會到廣州出席首映兼謝票，屆時會跟當地群眾一齊到倒數，亦是自己首次不在香港過除夕。當問到能跟宣萱一齊過除夕是否很開心，宣萱隨即瞪大眼睛望古仔，古仔非常識do說︰「當然好開心、榮幸可以同宣萱一齊過。」宣萱說︰「直情高興！我都好耐冇試過開住工過！」 談到有沒有信心《尋秦記》可以打破首日開畫紀錄，古仔說︰「咁一日破年度票房要好犀利！最緊要睇得開心，票房唔係自己控制！我見預售都好理想，先頭馬來西亞個面講預告破咗華語片紀錄，所以好開心。」

有宣萱古天樂會變調皮 古仔表示會先到內地宣傳四天，之後回港謝票，再到其他地方宣傳。問到電影會否出周邊產品，他表示有，推出了不少限定商品，但很快已賣清光，他表示可以考慮加推。提到早前他們在一活動上簽相片鬧出笑話，古仔說︰「個張係即影即有，4個人點簽得晒！我太長！就住囉！我不嬲都加年份！」宣萱說︰「4個人係簽得晒，有佢簽就簽唔晒！」 提到只要有宣萱在，古天樂會變得調皮，宣萱亦感好奇，自己見到他做出一些可愛動作大感愕然。當記者叫古天樂重演，宣萱即為他解圍︰「你依家叫佢咁做係唔會做！」提到謝票唱主題曲，宣萱表示key太低唱不到，她建議大家一齊唱，古天樂說︰「好呀！我係原唱，驚咩啫！」宣萱即著他即場唱，古仔表示︰「梗係成績好先唱，唔係唔值錢！」

宣萱出席台慶講緣份 宣萱表示現階段宣傳《尋秦記》為主，出席台慶活動仍要看時間，如果去到便去。問到會否因為有古天樂加持，令她奪視后信心大增，她說︰「觀眾投票㗎嘛！有公司支持梗係開心！」古仔聞言說︰「有我開光更加妙不可言！」宣萱摸不著頭腦表示不明白，古仔說︰「你明唔明咩係加持？加持你唔明你都唔問？」之後記者再解釋，宣萱即向古仔說「Thank you！」古天樂謂︰「好似《尋秦記》咁，咩叫八婆咁！」