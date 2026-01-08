尋秦記｜古天樂過一億票房推出加長版？善柔戲份有望大幅提高

電影《尋秦記》上映以來，在網上的討論度持續高企，網民除了翻看電視版外，更不停討論江華、滕麗名等演員，近日連電視版的臨時演員亦成網民的討論對象。昨日Youtuber占皮播出古天樂的訪問，古天樂透露正在製作加長版，更爆電影有3個結局，同時他亦希望將「項少龍」這個角色可以延續下去。
加長版會令觀眾滿意
張繼聰早前曾透露自己有不少戲份被刪走，有份參演的伍詠詩分享多張拍劇花絮時，網民發現有不少鏡頭被剪走，有網民盼古天樂可以推出加長版，如今大家終於迎來好消息。古天樂在訪問中坦言剪走了很多內容，特別是項少龍跟家人相處的場口，他說︰「我依家做緊一個新version，因為剪走咗好多嘢，有啲人話想睇同屋企人相處，兩個太太好少，其實係有好多，我整理咗一大堆，已經剪咗出嚟！」他表示加長版將會豐富一些觀眾覺得有缺失的東西，他說︰「譬如善柔，舊班底內容有好多嘢！」他續指加長版要過一定票房才會推出。
項少龍為中心去發展
他又透露《尋秦記》共有3個結局，並表示第三個結局會令人覺得是一個延續，但自己最喜歡第一個結局。他又提到如果要延續「項少龍」，可以諗下大王死了之後，他與囝囝之後會點，「項少龍係中心點，《尋秦記》最重要咪時光機，總有一啲嘢可以再發生。」另外，他日前謝票時就提到他在《尋秦記》有兩個仔，在戲中的項寶兒是他跟烏廷芳的囝囝，而他跟琴清的兒子沒有在此片出現，「另一個剪咗，呢個要留待之後有機會拍先知，琴清個(仔)唔係度。」
他坦言有構思過多元宇宙，變成兩個世界crossover，如項少龍去《明日戰記》。他亦透露正在製作《明日戰記》前傳和第二部，積極研究AI技術應用，縮短製作時間及降低成本。
《尋秦記》情意結
古天樂認為《尋秦記》的情意結在於觀眾很懷念當年在家中看劇的日子，在電視上得到的歡笑，奈何現今世代令人很難聚在一起。他續指︰「自從有智能電話之後，大家食飯淨係玩電話、iPad，唔講嘢，係近呢十幾年常態。呢套戲除咗帶俾佢哋回憶之外，仲會帶到好多家庭回憶。」他又提到當年拍《尋秦記》時，自言不是一個很有幽默感的人，只是自己喜歡思考，於是才想到把現代的東西加入劇本，「如果冇現代人術語，未必會咁好笑。」