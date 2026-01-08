尋秦記｜古天樂過一億票房推出加長版？善柔戲份有望大幅提高

古天樂提到加長版將有大量善柔的片段，同時也會多些他跟兩位太太相處的畫面。

電影《尋秦記》上映以來，在網上的討論度持續高企，網民除了翻看電視版外，更不停討論江華、滕麗名等演員，近日連電視版的臨時演員亦成網民的討論對象。昨日Youtuber占皮播出古天樂的訪問，古天樂透露正在製作加長版，更爆電影有3個結局，同時他亦希望將「項少龍」這個角色可以延續下去。

張繼聰早前曾透露自己有不少戲份被刪走，有份參演的伍詠詩分享多張拍劇花絮時，網民發現有不少鏡頭被剪走，有網民盼古天樂可以推出加長版，如今大家終於迎來好消息。古天樂在訪問中坦言剪走了很多內容，特別是項少龍跟家人相處的場口，他說︰「我依家做緊一個新version，因為剪走咗好多嘢，有啲人話想睇同屋企人相處，兩個太太好少，其實係有好多，我整理咗一大堆，已經剪咗出嚟！」他表示加長版將會豐富一些觀眾覺得有缺失的東西，他說︰「譬如善柔，舊班底內容有好多嘢！」他續指加長版要過一定票房才會推出。

項少龍為中心去發展

他又透露《尋秦記》共有3個結局，並表示第三個結局會令人覺得是一個延續，但自己最喜歡第一個結局。他又提到如果要延續「項少龍」，可以諗下大王死了之後，他與囝囝之後會點，「項少龍係中心點，《尋秦記》最重要咪時光機，總有一啲嘢可以再發生。」另外，他日前謝票時就提到他在《尋秦記》有兩個仔，在戲中的項寶兒是他跟烏廷芳的囝囝，而他跟琴清的兒子沒有在此片出現，「另一個剪咗，呢個要留待之後有機會拍先知，琴清個(仔)唔係度。」

他坦言有構思過多元宇宙，變成兩個世界crossover，如項少龍去《明日戰記》。他亦透露正在製作《明日戰記》前傳和第二部，積極研究AI技術應用，縮短製作時間及降低成本。