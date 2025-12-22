尋秦記｜古天樂點名苗橋偉唱「Ken軻」版《天命最高》 回應探訪大埔災民：佢哋需要長期關顧(有片)

《尋秦記》原班人馬古天樂、林峯、宣萱、郭羨妮和滕麗名今日(22日)現身昂坪，聯同新加盟的苗僑偉(三哥)、洪天明、徐浩昌(肥腸)、伍詠詩和導演黎震龍，出席電影宣傳啟動禮。現場早已企滿fans，場面墟冚。身為總監製的古天樂表示，一套25年前的電視劇，搬上大銀幕仍獲觀眾期待，更吸引了從未觀看原劇的觀眾重看劇集，既神奇又難得，他保證項少龍和大王(盤兒)的關係在電影版亦會有圓滿的交代。

古天樂受訪時表示，不時在網上看到劇集的精彩片段，他與林峯又大爆宣萱在戲裡的英文名「WTF」，苗橋偉(三哥)聽得一頭霧水，林峯再解釋是「烏廷芳」發音直譯。新加盟的三哥指項少龍與兩個女人的生活太安逸，故化身演穿越回到古代的Ken，他笑言，「網民好犀利，幫我改埋姓，話我「Ken軻刺秦王」，又真係啱。」古天樂就搞Gag道，「不過唔係用刀，用殺蟲水！」

由林峯和古天樂合唱，林峯則首次跟古天樂合唱，他看示感激古天樂擔任其演唱會嘉賓，促成合唱版電影主題曲《天命最高》誕生，古天樂就想搞搞新意思，點名三哥唱「Ken軻」版，「若票放好，三哥會唱一次《天命最高》。」問到目標票房時，古老闆就沒有答實，總之票房理想有福利。

談到日前探訪大埔宏福苑災民並一起食盆菜，向來行善低調的古老闆只作簡單回應：「我只係想講一句，佢哋需要長期關顧。」