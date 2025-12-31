尋秦記｜古天樂ｘ林峯亦師亦友 盤點合作電影劇集

歷來第二部衝破億元票房的港產片《九龍城寨之圍城》，由古天樂和林峯主演，戲中，古天樂對林峯的賞識、接納和照顧，猶如現實中的對照。林峯更直言，兩人的關係，戲內戲外同樣亦師亦友，又指對方是自己的好榜樣。電影版《尋秦記》將在大除夕公映，正好盤點歷年來古天樂和林峯的合作影視作品，從中可以看到兩人的「親密關係」。 古天樂ｘ林峯｜劇集《尋秦記》 現代人穿越幫助秦始王登基

古天樂和林峯結緣於2001年的無綫劇集《尋秦記》。古天樂的21世紀特種部隊成員項少龍，參加時空穿梭研究，卻遇上時光機出錯，他被送回戰國時代。當時秦始王嬴政（林峯）尚未登基，為了回到未來，項少龍不惜一切也要找到對方，並協助其登上帝位。 戲中，兩人關係儼如師徒，現實中也甚為相似。 當年古天樂已是當紅小生，而《尋秦記》是他最後一部電視作品。相反，林峯是剛入行的新人，《尋秦記》是他第一部古裝劇，但就很幸運地讓他遇上了古天樂，林峯曾表示，拍《尋秦記》時，遇上甚麼問題，都會向古天樂請教，視對方為「大哥」。 伸閱讀：台前幕後撑起電影業 古天樂用行動做好香港電影 古天樂ｘ林峯｜電影《Ｐ風暴》 天敵對峙正邪大戰

2022年，古天樂和林峯拍攝電影《倚天屠龍記之九陽神功》，飾演武當弟子張翠山和其兒子張無忌。 劇情講述張翠山和妻子帶着15歲的張無忌，從冰火島返回中原，卻被捲入江湖紛爭之中。後來張無忌因緣際會，練得一身蓋世武功，更在光明頂上阻止了一場武林浩劫，並成為了明教教主。 戲中，古天樂和林峯是父子關係，惟張無忌15歲時，父親張翠山已被一眾武林人士圍攻慘死，未能與長大成人後的張無忌（林峯飾）同場對戲，可算是「有緣做父子，無緣延續父子情」。 古天樂ｘ林峯｜電影《九龍城寨之圍城》 「好兄弟」照顧有加撑到底

古天樂ｘ林峯｜電影版《尋秦記》 項少龍和嬴政再次玩轉歷史

《九龍城寨之圍城》的成功，令觀眾更加期待古天樂和林峯一部炮製經年的作品──電影版《尋秦記》。 當年電視版不單掀起追看熱潮，兩人的精采演出也令人津津樂道，古天樂憑該劇奪得「本年度我最喜愛的男主角」及「本年度我最喜愛的電視角色」兩個獎項；林峯亦因而受到各界矚目，很快便上位擔任男主角。 根據之前的官方劇情簡介，電影講述一場冤獄引發改變歷史的危機，現代的Ken要回到古代，彌補因冤獄而失去的人生。身在秦朝的項少龍一家歸隱田園，卻因嬴政碰到Ken的突襲，不得不去尋找項少龍。師徒久別20年後重遇，加上穿梭時空要改變歷史的Ken，勢將再起風波。 期望可以看到古天樂和林峯這部經典作品的面世，這次要看到兩人亦師亦友亦敵的矛盾關係吧。