尋秦記｜洪金寶四父子上陣認證囝囝身手好 洪天明自嘲「抽天明最高」

古天樂、宣萱、林峯、郭羨妮、滕麗名等主演的電影版《尋秦記》今日(30日)舉行首映禮，除了有份參演的演員到場外，更有不少藝人到場支持，如︰胡子彤、周秀娜、黃浩然、吳肇軒等。洪金寶(大哥大)是該片的武指，大仔洪天明及三仔洪天照有份參演，而二仔洪天祥有份擔任武術指導。天明表示開心可以四父子同場，今次拍得很開心，多謝古天樂邀請。他說︰「都幾surprise！算係三兄弟同爸爸一齊拍，咁經典戲可以一齊參與。同老竇開工係開心。」

洪天明身手好 洪金寶表示比較遺憾沒有看過電視版，日後有時間會補看。他又大讚天明的動作做得好︰「佢由16歲開始，做替物做危險動作，無練過都好，啲動作都已經做得好好！」天明笑謂爸爸並不是第一次讚自己，他坦言自己不是由細到大接受訓練，所以自己未能擔任武打演員。 洪金寶︰ 一支士的搞掂你 談到張繼聰表示大哥大設計的動作非常難，笑言有些吃不消，大哥大表示阿聰太謙，一定吃得消，並稱難度最高的是古天樂，因為對方是主角，並稱自己度得出來，演員們一定可以做得到。他稱跟古天樂合作《貪狼》時，開始時以為對方「乜都唔掂」，更安排替身，沒料到對方竟然不用，親自完成。對比《九龍城寨之圍城》的動作，大哥大表示《城寨》反而更容易，更稱如果叫他像其他角色赤手空拳會比較麻煩，自己只要有武器在手便可，「真係濕濕碎，唔好睇我跛呀！我一支士的就可以搞掂你呀！」天明搞笑說︰「係牛扒個steak！」

洪金寶開心每日仍活著 問到大哥大會否多些拍戲，他表示沒有人請，但很多人請他客串一、兩天。問到他的膝蓋情況，他表示有些痛，自己的身體「一流」。他說︰「我係70歲以上嘅『一流』，唔係廿幾歲嘅『一流』！好在日日都可以醒得到，見到我啲仔、孫已經好幸福！尤其是我太太，佢照顧得我好好！」 問到周家蔚跟兩子移居內地，他表示自己在內地工作時間多，太太希望可以多些時間陪他，並透露洪金寶最不捨得，大哥大即謂︰「我都想搬去佢哋樓上，我個女唔俾之嘛！」天明表示自己期待爸爸的《特工爺爺2》，大哥大表示改變注意，希望可以拍「五福星」搞串老人院。提到在甘大滋出現率極高的天明，他說︰「真係唔好意思！我都唔想！我同三哥講聲對唔住！新個批無我哋！但當然係希望天明最高！哈哈！」