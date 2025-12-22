尋秦記｜郭羨妮自爆囡囡無興趣捧場 宣萱激讚滕麗名超級防腐(有片)

《尋秦記》電影版今日(22日)於昂坪舉行宣傳啟動禮，久未公開露面的靚媽郭羨妮首度現身為電影宣傳，雖然她自言由女少琴清變少婦，但大騷長腿兼仙氣十足。滕麗名再演「善柔」，她形容：「我覺得佢黑白更分明，但對情義完全無變過。」項少龍的三個女人終於同場，在台上興奮相擁，宣萱直言，「今日第一次同場宣傳，好開心見返大家，唔知有冇機會再坐埋一齊。」

郭羨妮憶述，「25年前的《尋秦記》係我第一套劇，我係好驚，因為唔識你哋又唔熟，而家就好似識咗好耐。」宣萱和應道：「同Sonia仲啱傾，多嘢講咗。」滕麗名就希望3人有機會再合作，反問宣萱：「記唔記得古老闆好似話買咗版權，如果好收嘅話會……(有第二輯？)不過我哋係6年前講。」談到3人凍齡有術，樣子跟25年前沒大分別，宣萱就激讚滕麗名，「佢係超級防腐，keep得最好。」滕麗名聞言即驚爆：「因為我仲喺TVB，因為工作定時(拍處境喜劇)，早睡早起。」

問到郭羨妮可有戲癮大發，她坦言，若有機會希望演發揮機會較大的女性題材作品，談到女兒是否忠實fans時，她卻表示：「我個女對我作品冇興趣，因為英文人，聽唔明，會好奇我演古裝，但佢鍾意現實嘅媽媽多啲。」3人都表示有重溫網上的劇集NG片段，回憶滿滿。問到會否謝票時，宣萱大爆獲古老闆指示，預留明年1月謝票傳，無法外遊滑雪。