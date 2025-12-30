尋秦記｜陳國邦回應「李斯潮文」喜談英文名silly 黃文標再拍古天樂坦言相處上有出入

古天樂、林峯、宣萱、郭羨妮、滕麗名合演的電影版《尋秦記》今日(30日)舉行首映禮，有份參演的歐瑞偉、陳國邦、黃文標等原班人馬亦有到場，還獲多位藝人到場支持，包括胡子彤、周秀娜、黃浩然、吳肇軒等，場面熱鬧。
《尋秦記》開拍多年後終於上映，歐瑞偉、陳國邦、黃文標今日在首映上齊齊接受訪問，黃文標表示等了超過20年，笑言：「等到鬚都白晒！」旁邊的陳國邦即自爆今日老婆羅敏莊提他記得剃鬚，否則到時會跟黃文標撞樣，陳國邦再講：「其實我好緊張呀，今日係我太太生日，但我又嚟咗支持《尋秦記》喎！我都唔知返去點樣交代。」他指太太沒有來睇首映，因為正開生日party。
陳禛未睇過《尋秦記》
陳國邦透露囡囡陳禛未睇過《尋秦記》的劇集版，今晚要跟媽咪慶祝亦沒有來首映，談到「李斯潮文」紅足多年，陳國邦表示亦知自己多了個英文名「silly」，他大嘆自己可能年紀大難以領悟當中笑點，但每年都有學生跟他分享「李斯潮文」，學生們卻笑得好開心，所以年年均有人提醒他多了個新朵「silly」。
對於古天樂由當年TVB小生已躍升為影壇大亨，陳國邦認為：「佢已經變為古老闆啦，咁但係喺片場工作嘅時候，當返去角色嘅時候，佢就係項少龍，我就係李斯，咁我哋仍然喺角色裡面發揮應有嘅作用，所以你話呢個合作嘅感覺，我就覺得冇分別嘅！」歐瑞偉表示經過25年後，大家穿回戲服自然已經入戲。黃文標坦言跟古仔在相處上跟當年確有少少出入：「話晒都係老闆吖嘛，梗係要好恭敬，好記得有一晚同古老闆食飯，佢問我唔飲酒？咁我一向都唔飲酒，咁但係老闆開到聲點樣都要飲番半杯嘅。」黃文標飲完半杯立即面紅。