尋秦記｜陳國邦回應「李斯潮文」喜談英文名silly 黃文標再拍古天樂坦言相處上有出入

古天樂、林峯、宣萱、郭羨妮、滕麗名合演的電影版《尋秦記》今日(30日)舉行首映禮，有份參演的歐瑞偉、陳國邦、黃文標等原班人馬亦有到場，還獲多位藝人到場支持，包括胡子彤、周秀娜、黃浩然、吳肇軒等，場面熱鬧。

《尋秦記》開拍多年後終於上映，歐瑞偉、陳國邦、黃文標今日在首映上齊齊接受訪問，黃文標表示等了超過20年，笑言：「等到鬚都白晒！」旁邊的陳國邦即自爆今日老婆羅敏莊提他記得剃鬚，否則到時會跟黃文標撞樣，陳國邦再講：「其實我好緊張呀，今日係我太太生日，但我又嚟咗支持《尋秦記》喎！我都唔知返去點樣交代。」他指太太沒有來睇首映，因為正開生日party。