尋秦記｜60歲雪梨罕有現身首映 古天樂獲獻吻：果然係雅夫人

電影版《尋秦記》今日(12月31日)正式登陸大銀幕，昨晚在尖沙咀星光大道舉行的首映夜場面盛大，一眾台前幕後出席支持，包括總監製及主角古天樂、導演吳炫輝及黎震龍、動作導演洪金寶，當然少不了林峯、宣萱、郭羡妮、滕麗名、白百何、苗僑偉、張繼聰、朱鑑然、洪天明、Chris Collins、廖子妤、歐瑞偉、陳國邦、黃文標、徐偉棟、徐浩昌、伍詠詩、李凱賢，其他嘉賓還有周秀娜、黃浩然、吳肇軒、胡子彤、張蔓莎、胡卓希、湯君慈、黃梓僑、陳苡臻、陳宗澤、顏子菲、陳浚霆、灰熊、鄧月平、徐頴堃及陶枳樽，星光聚集紅地毯。

電影《尋秦記》原班人馬再度合體，無論是熟悉的角色人物，還是家傳戶曉的主題曲《天命最高》，都必定勾起一眾「尋迷」的集體回憶。首映夜主持阿奴和朱薰在台上跟一眾演員大談拍攝感受，問到宣萱私底下跟古天樂和林峯都是好朋友，今次在電影上重逢會否有新體會時，宣萱認為大家是同公司，平日也有見面，熟絡對拍攝有一定幫助，「最好地方就係一埋位默契就喺返度，唔需要諗任何嘢或者擔心任何嘢，我作為演員覺得呢個感覺係好重要。」林峯被問到跟古天樂戲裏戲外亦師亦友，再演這段關係他覺得特別感動，「《尋秦記》喺20年之後都可以得到大家支持，呢件事真係好困難，仲可以搬上大銀幕，又可以同一班前輩再合作，再加上其他新拍檔，呢件事本身好夢幻，好多謝當年可以遇到我老闆，當年佢的而且確係教咗我好多嘢，到依家都有代錢入我個袋，希望大家喺大銀幕多啲留意呢段師徒情最後嘅去向，今次會有更多筆墨去交代我哋內心世界嘅一面。」

日開 1460 場 密過巴士 古天樂甫發言便「項少龍」上身，先講：「Good evening！」之後表示開心見到《尋秦記》終於上映，並公開答謝兩個人，「首先要多謝黃易先生（原著小說作者），因為有佢先至會有《尋秦記》，另外，亦好想了多謝智叔廖啟智，因為有佢先至有『烏博士』。」古天樂亦表示，早在十多年前已構思開拍電影《尋秦記》，「想透過呢部作品交代「項少龍」跟「秦始皇」往後關係，以及劇集版所有人物嘅去向，今次部戲都有好多新角色出現，但由於電影長度關係，無辧法逐一去講，但希望大家都鍾意《尋秦記》。」之後古天樂聯同電影一眾台前幕後，以及嘉賓舉行啟動時光機穿越時空儀式，大家齊高呼「天命最高」喻意「天命最高，票房更高」，希望電影能票房大賣。接受訪問時，古天樂表示電影預售反應相當好，開畫首天連開1460場次，對於場次每隔15分鐘被指密過巴士，他就認為是方便觀眾欣賞，但笑言不可能以此密度來謝票，「人體嘅極限係無可能咁樣謝票，就算有穿梭能力人都要出現先得，所以難啲，但一定會有謝票。」古天樂更預告明天先去廣州謝票兼出席首映，還會參與當地除夕倒數，「這都是我第一次唔係香港過元旦，當然好開心亦好榮幸可以同宣萱一齊過。」宣萱亦表示開心，「因為好多年冇試過元旦喺工作中度過。」之後眾人再到戲院謝票時，古天樂見到電視版《尋秦記》飾演「雅夫人」的雪梨和「朱姬」的姚瑩瑩，以及前TVB金牌監製梁家樹在觀眾席，即時邀請3人到席前一同大合照，雪梨更應觀眾要求錫了「項郞」古天樂塊面一啖，古天樂不禁讚她：「果然係雅夫人。」令全場氣氛high爆。

徐偉棟接母親棒演出 現年60歲的雪梨原名嚴慧明，是米雪胞妹，她9歲早已入行做童星，17歲時拍攝電影《養鬼》而愛上比她大15歲的有婦之夫徐少強，並為對方誕下一對子女徐偉棟和徐頴堃，而徐偉棟亦有參演電影《尋秦記》飾演Dan一角。雪梨與徐少強分手後成為單身媽媽，多年來母兼父職，雖然曾復出幕前賺錢，但狀態已不復當年，雪梨近年進駐抖音，由於《尋秦記》再度翻hit，令其水性楊花的雅夫人再獲討論，雪梨當年在劇中扮演的雅夫人色誘項少龍場面亦令人印象深刻。