導演門2｜爆張栢芝狂傾電話阻進度　爾冬陞：但即刻交到戲吹佢唔脹

導演 • 門2｜爾冬陞大爆同張張栢芝離譜合作史 片場態度散漫但真係有演戲天份

ViuTV訪談節目《導演 • 門2》回歸，搵嚟陳詠燊、馮志強、黃綺琳、甄栢榮及盧鎮業（小野）擔任主持，每集邀請一位資深導演及一位後浪導演擔任嘉賓，而第一集嘅嘉賓就係導演爾冬陞和新晉導演簡君晋，期間導演爾冬陞在大爆同張張栢芝嘅離譜合作史。 《導演 • 門2》首集就到訪導演爾冬陞嘅辦公室，佢除咗剖白當時由演員轉型做幕後嘅心路歷程之外，仲大爆張栢芝拍戲時嘅離譜事件，佢指張栢芝喺片場嘅態度散漫，經常喺度講電話，導致阻礙拍攝進度。

「吓，咁我今晚去蒲！ 」 有一次爾冬陞忍無可忍，嚇到張栢芝即刻放低電話：「我對住部機等到天黑，喂，拍喇！仲講！我一聲roll機，好忟嘛，唔理啦嗌roll機，佢先即刻放低電話，佢又即刻演到，佢演完嗰個shot之後，你又真係吹佢唔脹。」 之後，爾冬陞亦有指張栢芝好有演戲天份，好似電影《忘不了》嘅角色同張栢芝本人嘅成長經歷無關，不過佢就可以好快投入到，當中有一場就講佢無錢要執啲菜食，係需要一個好崩潰情緒，所以爾冬陞就同佢講唔好瞓覺，因為第二日拍攝時需要佢好殘嘅樣子，點知張栢芝回答佢話：「吓，咁我今晚去蒲！ 」

「好似有啲人無乜溫書，但又考得好」 之後爾冬陞再講到張栢芝蒲完後，又可以好快投入嗰一場嘅情緒，每個shot一至兩take就搞掂。所以之後就俾佢講電話，roll機先放低電話，而張栢芝又可以交到戲畀佢。 喺2004年嘅《第23屆香港電影金像奬》，張栢芝成功憑《大隻佬》及《忘不了》入圍最佳女主角，最終佢成功打敗自己及林嘉欣《戀之風景》、劉嘉玲《無間道II》、吳君如《金雞2》 ，憑《忘不了》成為影后，所以有網民就表示：「即係好似有啲人無乜溫書，但又考得好」。