導演門2｜爾冬陞讚梁朝偉《癲佬正傳》至今無變：佢有童真喺裡面

ViuTV訪談節目《導演• 門》強勢回歸，第二季《導演• 門2》將於本周日(21日)晚上10時30分首播，《飯戲攻心》系列導演陳詠燊和短片導演兼《年少日記》男主角盧鎮業(小野)主持，請來爾冬陞導演及簡君晋導演擔任嘉賓。爾冬陞被問到哪位男演員可作為新一代演員的合作對象時，他答道，「我合作過嘅演員，我認為偉仔最好，梁朝偉。佢係我識嘅朋友入邊，咁多年基本上冇變過，佢有童真喺裏面，冇變過。佢同我拍《癲佬正傳》嘅年代，係同一個人嚟㗎。」

電影的社會角色

兩代導演大談電影的社會角色，並分享寫實選材對創作的影響。當中由演員轉型做幕後的爾冬陞導演，不單止剖白當時的心路歷程，身兼編劇一職的他，亦分享自己對劇本創作的執著和嚴謹。至於電影教學環節，爾冬陞導演特地選取得獎作品《海的盡頭是草原》的片段，親自拆解拍攝真狼的所需功夫和技巧。

而節目另一環節中，冷知識主持麥詠楠(Buber)則透過生動有趣的講解，協助觀眾更深入了解爾冬陞導演，今集就踩入爾冬陞的辦公室，帶觀眾一窺香港電影歷史的一部分。每集節目由一位資深導演及一位後浪導演擔任嘉賓，主持人方面，除了陳詠燊和小野，還《金都》及《填詞L》導演黃綺琳、《犯罪現場》導演馮志強及《救殭清道夫》導演甄栢榮等輪流主持。