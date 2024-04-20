熱門搜尋:
DSE 2024 全港戲院日2024 消委會 朗賢峯 機票優惠 垃圾徵費 Blue Coast PARK SEASONS 八達通全國通 LOONG 9 23條立法 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2024-04-20 08:00:00

導演門2｜爾冬陞讚梁朝偉《癲佬正傳》至今無變：佢有童真喺裡面

分享：
《導演 • 門2》強勢回歸。

《導演 • 門2》強勢回歸。

ViuTV訪談節目《導演• 門》強勢回歸，第二季《導演• 門2》將於本周日(21日)晚上10時30分首播，《飯戲攻心》系列導演陳詠燊和短片導演兼《年少日記》男主角盧鎮業(小野)主持，請來爾冬陞導演及簡君導演擔任嘉賓。爾冬陞被問到哪位男演員可作為新一代演員的合作對象時，他答道，「我合作過嘅演員，我認為偉仔最好，梁朝偉。佢係我識嘅朋友入邊，咁多年基本上冇變過，佢有童真喺裏面，冇變過。佢同我拍《癲佬正傳》嘅年代，係同一個人嚟㗎。」

《導演 • 門2》首集嘉賓爾冬陞及簡君晉。 爾冬陞認為梁朝偉是新生代演員的學習對象。 爾冬陞憶述在《癲佬正傳》與梁朝偉合作的片段。 爾冬陞指梁朝偉多年來的童真沒改變。 《導演• 門2》首集主持陳詠燊及嘉賓簡君晋。 《導演• 門2》首集主持主持盧鎮業。 《導演 • 門2》首集嘉賓簡君晋。

電影的社會角色

兩代導演大談電影的社會角色，並分享寫實選材對創作的影響。當中由演員轉型做幕後的爾冬陞導演，不單止剖白當時的心路歷程，身兼編劇一職的他，亦分享自己對劇本創作的執著和嚴謹。至於電影教學環節，爾冬陞導演特地選取得獎作品《海的盡頭是草原》的片段，親自拆解拍攝真狼的所需功夫和技巧。

而節目另一環節中，冷知識主持麥詠楠(Buber)則透過生動有趣的講解，協助觀眾更深入了解爾冬陞導演，今集就踩入爾冬陞的辦公室，帶觀眾一窺香港電影歷史的一部分。每集節目由一位資深導演及一位後浪導演擔任嘉賓，主持人方面，除了陳詠燊和小野，還《金都》及《填詞L》導演黃綺琳、《犯罪現場》導演馮志強及《救殭清道夫》導演甄栢榮等輪流主持。

Ad Block

 

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受