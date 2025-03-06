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娛樂
2025-03-06 14:47:20

導演霍耀良逝世 高效律拍攝聞名影圈

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今日傳出導演霍耀良於2月1日離世。

今日傳出導演霍耀良於2月1日離世。

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香港導演及監製霍耀良(Clarence)，今日傳出21日因心臟病及腎癌在沙田醫院病逝，終年68歲。霍耀良在影視圈工作逾40年，他以多元化風格作品和高效律拍攝的工作態度而聞名。

 

早期影視生涯

霍耀良於1970年代在無綫電視擔任編導，參與多部經典劇集，如《網中人》、《上海灘》、《奮鬥》、《天虹》和《輪流轉》。1980年，他開始轉投大銀幕拍攝電影，首部作品《越南仔》，但在1982年才公映；1981年，他執導由陳百強、張國榮主演的《失業生》，公映後獲得年輕觀眾的熱烈反響。

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八十年代起，霍耀良全力投入電影界，執導多部賣座作品，包括《公子多情》、《急凍奇俠》和《紅場飛龍》。其中《赤裸羔羊》更成為三級片的經典，捧紅了邱淑貞，更被外國影迷封為cult片經典，引發廣泛討論。

除了擔任導演及監製的工作，霍耀良曾參演電影《警察故事》、《龍兄虎弟》及《再見七日情》的演員工作，1986年更憑在《再》片的演出，獲提名《香港電影金像獎》最佳男配角，可見其「編導演」的功力。

霍導演曾於《再見七日情》擔任演員，令他獲得《香港電影金像獎》最佳男配角提名。 霍導演執導《失業生》，為了趕暑假檔，以24小時內完成剪接，48小時內配音，令他聞名影圈。 電影中，出現霍導演的靈堂照。

以「執生」勤快著稱

霍耀良以「執生」急才和勤快著稱，能迅速完成拍攝和後期製作。據悉，《失業生》為了趕在暑假檔期上映，他在24小時內完成剪接，48小時內配音，展現驚人的工作效率。

2000年後，霍耀良轉戰內地拍攝電視劇，創作了《七劍下天山》、《守著陽光守著你》等作品。他的最後一部作品，是2018年的合拍片《冒險王衛斯理》。

霍耀良的離世，是香港影視界一大損失，他的作品娛樂了無數觀眾，也反映了社會變遷，他職業生涯的電影作品，和勤快的創作精神，將在影圈流傳，以及激勵著年輕一代電影人繼續探索與創新。

近年霍導主力在外地工作，最後作品正是2018年的合拍片《冒險王衛斯理》。 霍耀良執導的《赤裸羔羊》，曾是全球影迷票選100大cult片之一。 霍導演曾於《再見七日情》擔任演員，令他獲得《香港電影金像獎》最佳男配角提名。

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