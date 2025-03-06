導演霍耀良逝世 高效率拍攝聞名影圈

香港導演及監製霍耀良(Clarence)，今日傳出2月1日因心臟病及腎癌在沙田醫院病逝，終年68歲。霍耀良在影視圈工作逾40年，他以多元化風格作品和高效率拍攝的工作態度而聞名。 早期影視生涯 霍耀良於1970年代在無綫電視擔任編導，參與多部經典劇集，如《網中人》、《上海灘》、《奮鬥》、《天虹》和《輪流轉》。1980年，他開始轉投大銀幕拍攝電影，首部作品《越南仔》，但在1982年才公映；1981年，他執導由陳百強、張國榮主演的《失業生》，公映後獲得年輕觀眾的熱烈反響。

八十年代起，霍耀良全力投入電影界，執導多部賣座作品，包括《公子多情》、《急凍奇俠》和《紅場飛龍》。其中《赤裸羔羊》更成為三級片的經典，捧紅了邱淑貞，更被外國影迷封為cult片經典，引發廣泛討論。 除了擔任導演及監製的工作，霍耀良曾參演電影《警察故事》、《龍兄虎弟》及《再見七日情》的演員工作，1986年更憑在《再》片的演出，獲提名《香港電影金像獎》最佳男配角，可見其「編導演」的功力。

以「執生」勤快著稱 霍耀良以「執生」急才和勤快著稱，能迅速完成拍攝和後期製作。據悉，《失業生》為了趕在暑假檔期上映，他在24小時內完成剪接，48小時內配音，展現驚人的工作效率。

2000年後，霍耀良轉戰內地拍攝電視劇，創作了《七劍下天山》、《守著陽光守著你》等作品。他的最後一部作品，是2018年的合拍片《冒險王衛斯理》。 霍耀良的離世，是香港影視界一大損失，他的作品娛樂了無數觀眾，也反映了社會變遷，他職業生涯的電影作品，和勤快的創作精神，將在影圈流傳，以及激勵著年輕一代電影人繼續探索與創新。