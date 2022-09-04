導演・門｜鄭保瑞拍《殺破狼II》經歷女兒生腫瘤胞兄離世 幾乎「冧低」曾想辭任導演

由《飯戲攻心》導演陳詠燊和《一秒拳王》導演趙善恆主持的ViuTV節目《導演・門》，今晚(4日)播出的一集請來香港兩代「野獸派」電影導演：《智齒》的鄭保瑞和《狂獸》的李子俊做嘉賓，向來以「搾到個演員好盡」而聞名的鄭保瑞，分享執導《殺破狼II》時遇上女兒生腫瘤以及胞兄離世，在進退兩難之間的掙扎。

幸得李子俊 仗義力撐

鄭保瑞親自解說《殺破狼II》的標誌性動作場面，公開在長鏡頭的背後，台前幕後所下的工夫與付出的汗水。而令他最難忘是從籌備到拍攝期間，接連經歷家人患病和離世。他透露，戲中Tony Jaa為救罹患血癌的愛女鋌而走險，令他身同感受。原來他在籌拍電影時，發現5歲女兒有腫瘤，更令他萌生辭去導演一職之念，幸好愛女的腫瘤屬良性。其後，鄭保瑞亦在拍攝途中面對親人離世。他指在香港開廠拍攝的最後一天，收到胞兄離世的噩耗。鄭保瑞深知自己作為導演不能「冧低」，只可以冷靜面對所有情況。隨後泰國的拍攝幸得李子俊仗義幫忙。