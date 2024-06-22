導演．門2｜谷德昭爆雷頌德辭演《龍咁威》 陳茂賢編導《不日成婚》原名叫《殺精36小時》

由電影導演陳詠燊監製兼主持的《導演．門2》，於明晚(23日)播出的一集請來導演、編劇、演員三棲的喜劇大戶谷德昭導演，以及《不日成婚》系列導演陳茂賢與大家暢談喜劇電影。喜劇大戶谷德昭導演和《不日成婚》系列導演陳茂賢齊齊爆料。談到新生代喜劇演員，兩位MIRROR成員榜上有名，谷德昭點名讚邱士縉(Stanley)具潛質，陳茂賢因一原因想找陳卓賢(Ian)演喜劇。

谷德昭點名讚Stanley 陳茂賢想找Ian拍喜劇

常說電影圈青黃不接，陳詠燊和黃綺琳兩位主持問到為何喜劇演員愈來愈少，谷德昭直言是因為唔夠型，還說：「做喜劇邊有得去康城行紅地毯呀！」當談到具喜劇潛質的新生代演員時，谷德昭點名稱讚凌文龍、陳湛文、岑珈其和Stanley，張繼聰就更加不用多說。陳茂賢則反而想找Ian演喜劇，因為他覺得靚仔不應該只局限做靚仔角色，如果靚仔做喜劇能成功才真的長拍長有。

回想初入行做編劇的日子，谷德昭指曾請教當時同為編劇的馬偉豪導演如何寫劇本，當時馬偉豪給了他一個已拍成電影的劇本，教他：「你睇一次個劇本，再睇一次套戲，再睇多次個劇本，你就識寫㗎喇，Bye bye！」身為馬偉豪徒弟的陳詠燊聽後不禁大笑：「好係佢！」。