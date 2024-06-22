熱門搜尋:
THE SOUTHSIDE 歐洲國家盃 陳瑞輝 深中通道 七一優惠 垃圾徵費 機票優惠 多啦A夢 的士 NOVO LAND 日圓匯率走勢 租盤 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2024-06-22 21:00:00

導演．門2｜谷德昭爆雷頌德辭演《龍咁威》 陳茂賢編導《不日成婚》原名叫《殺精36小時》

分享：
谷德昭和陳茂賢於《導演．門2》暢談喜劇電影

谷德昭和陳茂賢於《導演．門2》暢談喜劇電影。

由電影導演陳詠燊監製兼主持的《導演．門2》，於明晚(23)播出的一集請來導演、編劇、演員三棲的喜劇大戶谷德昭導演，以及《不日成婚》系列導演陳茂賢與大家暢談喜劇電影。喜劇大戶谷德昭導演和《不日成婚》系列導演陳茂賢齊齊爆料。談到新生代喜劇演員，兩位MIRROR成員榜上有名，谷德昭點名讚邱士縉(Stanley)具潛質，陳茂賢因一原因想找陳卓賢(Ian)演喜劇。

谷德昭認為喜劇演員必須要有一顆娛樂他人的心。 陳茂賢認為拍喜劇需要夠mean，但現在卻很多事也不能mean。 剛剛學習寫喜劇的黃綺琳，乘機請教谷德昭導演寫喜劇秘訣。

谷德昭點名讚Stanley 陳茂賢想找Ian拍喜劇

常說電影圈青黃不接，陳詠燊和黃綺琳兩位主持問到為何喜劇演員愈來愈少，谷德昭直言是因為唔夠型，還說：「做喜劇邊有得去康城行紅地毯呀！」當談到具喜劇潛質的新生代演員時，谷德昭點名稱讚凌文龍、陳湛文、岑珈其和Stanley，張繼聰就更加不用多說。陳茂賢則反而想找Ian演喜劇，因為他覺得靚仔不應該只局限做靚仔角色，如果靚仔做喜劇能成功才真的長拍長有。

回想初入行做編劇的日子，谷德昭指曾請教當時同為編劇的馬偉豪導演如何寫劇本，當時馬偉豪給了他一個已拍成電影的劇本，教他：「你睇一次個劇本，再睇一次套戲，再睇多次個劇本，你就識寫㗎喇，Bye bye！」身為馬偉豪徒弟的陳詠燊聽後不禁大笑：「好係佢！」。

Ad Block
陳詠燊聽到谷德昭說起馬偉豪教他如何寫劇本時，笑說”好係佢”。 黃綺琳自稱小時候看完《大內密探零零發》真的把戲中的道具造出來 說起雷頌德辭演《龍咁威》經過，谷德昭自己也禁不住笑起上來。

驚《殺精36小時》嚇怕女觀眾

谷德昭和陳茂賢還相繼道出一些鮮為人知的趣事。原來《不日成婚》最初的電影名是叫《殺精36小時》，後來陳茂賢因為覺得這戲名實在很難和女士一起看才決定改名。主持們及谷德昭聽到後卻笑說如果用《殺精36小時》這戲名，電影應該會大發。

而谷德昭就大爆選角趣事，原來《龍咁威》最初是屬意鄭中基、張達明和雷頌德來主演，但雷頌德試過造型和圍讀之後卻毅然辭演，疑惑地放下一句「呢啲咩戲嚟㗎」，聲稱自己「攪唔掂」，谷德昭唯有說句不要勉強。聽得主持們都忍俊不禁，就連谷德昭自己也覺好笑，其後由李璨琛頂上演其角色。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受