導演．門2｜陳慶嘉自爆《絕世好Bra》經典場口冇劇本 古天樂劉青雲自由發揮一take搞掂

電影導演陳詠燊主持及監製的《導演．門2》，昨日(14日)播出的一集，請來《絕世好Bra》陳慶嘉導演和《淪落人》新晉導演陳小娟，暢談由編劇轉做導演的電影之路。陳慶嘉首次拆解古天和劉青雲在《絕世好Bra》試戴Bra的經典爆笑場面，原來事前沒有劇本，全靠兩人即場自由發揮。陳小娟則大談如何說服影帝黃秋生的方法。

陳慶嘉(嘉導)回想第一次執導《絕世好Bra》時，到電視台找古天樂演出，以為對方因要穿內衣會拒絕，怎知道古天樂一口答應：「你拍！我做！」非常有義氣。至於劉青雲答應接拍，主因是那時想作新嘗試，不過事後他亦禁不住說：「嘉導，你其實都挑戰咗我好多底線㗎喇！」包括《絕世好Bra》要戴Bra和帶著一個大波在中環奔走，青雲直言非常尷尬，但作為專業演員，他仍是照做。

陳慶嘉形容古天樂與劉青雲是完全兩種不同風格演法，「劉青雲好照顧對手，古先生想每個鏡頭都有新爆發點，佢兩個好睇之處，是有一種朋友式的信任，甚麼不需彩排，直接拍攝就能做到，有種好得意的溝通。」嘉導在節目中首次拆解《絕世好Bra》青雲與古仔試Bra的經典場口，他直言當時根本不懂怎拍，「我係現場寫呢場戲，完全唔知點寫，只抄了幾個穿內衣的步驟，任由兩位演員自由發揮，我expect佢哋會有自己的即興反應，電影係第一take，大家都唔知佢哋會點做。」他憶述全場包括攝影師都笑到震，他續說，「事後我領略到喜劇最重要係演員演得真，應該俾個處境，等佢發揮。」

香港影史首次謝票

不說不知，原來香港影史上首次謝票是《人間喜劇》，錢小蕙提議突擊陳慶嘉和杜汶澤齊齊去戲院看反應，順便多謝觀眾支持，陳慶嘉憶述：「第一次謝票好恐怖，好似去銅鑼灣，得3、4個人。」他與杜汶澤和錢小蕙曾猶豫應否進去，最後仍決定既然來到，也要多謝入場觀眾，他們就坐在觀眾席跟入場觀眾傾偈，幸好他們第二站往旺角百老滙戲院時，八成滿座，估不到從此開始謝票風潮。

逃不過黃秋生法眼

而陳小娟首次執導《淪落人》便遇上黃秋生，面對影帝級演員，陳小娟指秋生NG情況雖然不多，但有時也會不自覺地郁動了腿部或頸項以下某些部位。當向秋生提出時會被他反駁指：「邊有郁呀？」 這時唯有播片給他看，他才無可奈何地再拍過。另一位主持甄栢榮問陳小娟當與秋生有不同意見時如何處理，她自言任何方法也用過，求又試過，借其他部門過橋也試過，大家聽見即忍不住大笑，陳詠燊更指這是經常會用的方法，不過陳小娟稱全部也給秋生識破。陳小娟透露第二部電影《虎毒不》已拍完，由談善言和盧鎮業主演，是關於產後抑鬱的故事。