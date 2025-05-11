導演Justin Baldoni傳召出庭作證 Taylor Swift鬧爆：你哋點解拉我落水？

被Blake Lively控告性騷擾後，Justin Baldoni即被經理人公司解約，電影公司更不敢找他拍戲。(網上圖片)

美國35歲樂壇天后Taylor Swift，近日意外捲入官非糾紛，被法庭傳召擔任一宗荷李活電影訴訟案的證人。而事件起因圍繞著改編自暢銷小說的電影《痛愛完成式》(It Ends With Us)。Taylor Swift無辜地捲入女主角「死侍」賴恩雷諾士(Ryan Reynolds)女星太太Blake Lively，與導演Justin Baldoni之間的性騷擾及誹謗糾紛。 根據CNN和BBC的報導，Justin Baldoni要求Taylor Swift作為證人，這讓她非常不滿，更對宣稱：「你哋點解拉我落水？」事情起因要追溯到去年12月，Blake Lively對Justin Baldoni提出性騷擾訴訟。隨後Justin Baldoni反控訴Blake Lively及其丈夫賴恩雷諾士誹謗，要求高達4億美元的賠償。

據Justin Baldoni的口供，Blake Lively和賴恩雷諾士強行將Taylor Swift拉進電影，甚至要求修改劇本。Blake Lively還曾表示：「我迫於Taylor Swift壓力，不得不修改。」有消息稱，賴恩雷諾士曾在他們紐約的家中，與Taylor Swift討論劇本，並邀請Justin Baldoni到場，藉此威嚇他就範。 Taylor Swift方面隨即發表聲明，澄清事件與她無關，「他根本沒有參與《痛》的製作、導演或選角，只是應承把歌曲《My Tears Ricochet》作為電影配樂。」Taylor Swift又痛斥Justin Baldoni，「他在利用明星的名字，來吸引媒體的注意力。」 有份參演該片的女演員Isabela Ferrer，接受採訪時曾驚訝地表示：「後來聽說Taylor Swift參與了試鏡，當時真是驚呆了。」Taylor Swift會否出庭尚未確定，但可以預見這場荷李活訴訟風暴，將吸引全球fans的目光。