小丑女Margot Robbie拍《巴比倫》自肥 要求導演加戲咀畢彼特！

《星聲夢裡人》金像導演Damien Chazelle新作《巴比倫：星聲追夢荷里活》美國定於聖誕節上映，新片集齊多粒巨星，有「小丑女」Margot Robbie 、初代蜘蛛俠Tobey Maguire、李麗君及型佬畢彼特等主演，剩係陣容都夠哂吸引。

電影喺美國展開宣傳，女主角Margot Robbie日前接受 E！News訪問時就自爆啲趣事。Margot飾演嘅Nellie大情大性、最緊要盡興，係個又唱又跳大癲大肺嘅女明星，非常出力幫助由Brad Pitt飾演嘅男演員Jack。話說劇本原先2位要角係無咀戲嘅，Margot自爆佢喺片場要求加戲，仲以設合角色性格為由勁游說導演改戲！

自肥咀畢彼特

導演嘅回應亦相當可愛，認同Nellie似會同Jack嘴嘴，不過當場踢爆Margot自肥想要錫型佬！其實Margot Robbie繼《沽注一擲》、《從前，有個荷里活》後第三度同Brad Pitt合作，貴為老搭檔2位交情甚好，Margot仲幫過Brad Pitt上台領獎兼讀埋得獎感言。今次Margot自行加戲，係因為「無咩機會可以同Brad Pitt Kiss，我決定豁出去。」

呢場自肥嘅吻戲效果非常好，連導演Chazelle都要求嚟多Take實行多角度拍攝！Brad Pitt喺《巴》飾演男明星，為咗貼合角色佢亦神奇回春般狀態大勇，有型又靚仔難怪Margot合作多次，突然今轉要加戲！

電影評價參差

《巴比倫》喺美國開咗唔少傳媒場，相關故事細節嘅禁令未解封，簡單電影評價可以出，隨便上社交媒體都睇到，不過對電影評價都幾參差，主要讚Margot演得出色、美術做得好靚夠華麗。負評就集中彈劇本鬆散，又指套戲好造作！

Damien Chazelle作品唔算多，暫時只導過《鼓動真我》、《星聲夢裡人》及《登月第一人》等3部長片，不過套套衝擊各大頒獎禮。所以就算今波評價參差，都唔影響電影公司對《巴》嘅信心，無打算收緊禁令兼繼續搞緊試映會，嘗試再次衝擊奧斯卡。

2023年初上映

《巴比倫》設定於20年代，電影正由「無聲」走向「有聲」，有人雄心壯志，要趁機闖出名堂；亦有人追不上改變的步伐，被時代洪流淘汰。紙醉金迷考驗人性，星光燦爛與頹廢萎靡並存不悖，正是那個年代荷里活的寫照。香港暫定2023年初上映。

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉