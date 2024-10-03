小丑：雙瘋／荒野機械人／人海同遊／再見熊貓福寶／志願軍第二部︰存亡之戰｜今期睇咩戲

小丑：雙瘋 Arthur Flick被關進阿卡漢精神病監獄等候服刑，飽受與Joker雙重身份煎熬的同時，遇見了真命天女秒速墜入愛河。二人情路跟著思緒的波動跌跌撞撞，心中的音樂旋律起燃下，爆發出一個離經叛道瘋狂故事。 賣點︰ 上集夠癲，今集係喪，導演放飛自我，睇你接到幾多。

荒野機械人 機械人「羅茲森7134號」因為船難被困在一座無人荒島，面對眼前惡劣環境，她學習與島上動物打成一片，更收養了一隻小雁孤兒，付出百分百真摯母愛之心把他撫育成年。直至小雁學識飛行一日，掀起了連場翻天覆地的變化… 電影除了帶出一闕感人的收養故事外，也從這些關係中讓觀眾學懂怎樣追尋自我、審視科技與大自然之間奧妙的真意義。 賣點︰ 有感動有反思有娛樂，更值得鼓掌係喺翻炒翻拍成風嘅荷里活，夢工場居然押注落一個唔太有贏面嘅故事。

人海同遊 夏末最後一個颱風，伴着婷的婚禮如期將至。母女二人最後的平靜生活，被一場午夜失竊打破。應母親要求，婷從廣州出發，到香港尋找二十年未見的父親。 途中種種讓她重拾模糊的記憶。八歲那年，在兩地做走私水果生意的父親忽然返港，自此杳無音信。多年後的尋覓與重逢，父母婚姻的真相浮現。備受打擊的婷遇到在香港進修的前輩魚生，並在他的住處借宿一宵。久別重逢的兩人，在老式唐樓中共度一晚，恍如夢中人⋯⋯ 賣點︰ 如詩嘅影像，意味深長嘅寓意，好似好耐都未睇過咁別樹一格嘅港／廣片。

再見熊貓福寶 2020年7月20日，福寶成為首隻在韓國誕生的大熊貓。當時正值疫情肆虐，福寶的誕生頓時被受關注和擁戴。2021年1月4日，福寶在「愛寶樂園」首次公開亮相後，活潑可愛的她更贏盡了粉絲的喜愛。然而根據《瀕危物種保護公約》，在海外出生的大熊貓需於4歲前返回中國。飼養員姜爺爺及宋爺爺深知道福寶終有一天要離開，但仍設法讓福寶活得開心和無微不至地照顧牠。隨著告別的日子一天天逼近，他們盡心盡力準備她的回國之旅，並珍惜離別前的每一刻相處，留住彌足珍貴的回憶… 賣點︰ 溫馨可愛過後好催淚，喊死我。