小丑︰雙瘋︱Lady Gaga直認從影以來最大挑戰 首回應雙性人傳聞掀話題

荷里活反英雄犯罪電影《小丑：雙瘋》（Joker：Folie à Deux）由奧斯卡影帝華堅馮力士（Joaquin Phoenix）和美國樂壇天后Lady Gaga主演，電影延續前作小丑嘅自傳故事，已於10月全球上映，不過評價好壞參半。Lady Gaga於電影飾演「Harley Quinn」一角，為電影帶來大量音樂元素；對於角色，Lady Gaga認為係從影以來最大挑戰，一來電影作品唔多，二來要全心投入小丑女性格設定。除咗Lady Gaga加盟電影，以及與穩交4年嘅科技公司CEO未婚夫Michael Polansky於首映禮恩愛亮相成熱話，近日又首次正面回應被指係雌雄同體雙性人嘅傳聞，掀起話題。

Lady Gaga一直未有公開回應變性人傳聞 Lady Gaga多年來被指係變性人，甚至係雌雄同體嘅雙性人，網上更流傳其男性形象照片，不過Lady Gaga一直未有公開回應相關傳聞，直至近日Lady Gaga於Netflix紀錄片《下一步？與比爾蓋茨探索未來》（What's Next？The Future with Bill Gates）首公開回應。Lady Gaga於節目中坦言，從來無將跨性別事宜視為負面，因此唔會覺得自己係受害者，同時指澄清傳聞唔會推動社會進步，因此一直都無回應傳聞：「如果像我這樣的公眾人物會對指控感到羞愧，那承受相同指控的孩子會怎樣想？」其回應贏得唔少網民讚賞。