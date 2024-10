小丑︰雙瘋︱Lady Gaga直認從影以來最大挑戰 首回應雙性人傳聞掀話題

Lady Gaga多年來被指係變性人,甚至係雌雄同體嘅雙性人,網上更流傳其男性形象照片,不過Lady Gaga一直未有公開回應相關傳聞,直至近日Lady Gaga於Netflix紀錄片《下一步?與比爾蓋茨探索未來》(What's Next?The Future with Bill Gates)首公開回應。Lady Gaga於節目中坦言,從來無將跨性別事宜視為負面,因此唔會覺得自己係受害者,同時指澄清傳聞唔會推動社會進步,因此一直都無回應傳聞:「如果像我這樣的公眾人物會對指控感到羞愧,那承受相同指控的孩子會怎樣想?」其回應贏得唔少網民讚賞。

此外,Lady Gaga過往曾自揭遭人強姦、因姦成孕、虐待及禁固於錄音室長達一個月;曾於節目《The Me You Can't See》透露,19歲入行時曾被一位音樂監製要求脫去衣服,佢拒絕並離開,因而被要脅銷毀其音樂作品。Lady Gaga又指遭多次強姦後患上創傷得壓力症(PTSD),佢形容病發時嘅感覺似被人痛毆一拳,因而不斷大叫、全身發麻及從頭到腳強烈刺痛,須靠藥物控制病情,或是於無藥物輔助下須大量吸煙。

