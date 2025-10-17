小人物之歌｜月底Netflix上架 陳法拉感激葉德嫻指導提醒「爆肚」

陳法拉近半個月走遍歐美多個城市，與金球獎影帝哥連費路（Colin Farrell）、導演愛德華伯格（Edward Berge）、泰達史雲頓（Tilda Swinton）及一班幕後團隊，為主演的荷李活新片《小人物之歌》（Ballad of a Small Player）四出宣傳。雖然行程匆匆，但難得與劇組上下再聚，加上出席多個活動宣傳，經理人公司為法拉準備了一大堆不同場合的服飾，讓她感覺這個宣傳之旅，猶如走時裝show，既充實、有趣，又時尚。

《小人物之歌》剛於美國時間本月15日於美國戲院上映，10月29日將會在全球Netflix串流上架，法拉馬不停蹄先後飛多倫多、西班牙San Sebastian、倫敦、洛杉磯、紐約等城市，為電影落力造勢，包括出席了Netflix丶金球獎丶奧斯卡丶演員工會及影評人協會等的官方活動，以及不同業界的影後對答環節等，反應熱烈，令法拉尤如打了強心針。

法拉憶述為這部電影試鏡的過程說：「最初接拍這部戲的時候，大着肚跟導演最先在網上casting，在剛剛生完小朋友後兩星期，導演特別飛過去紐約和我親自會面。到拍攝的時候，更帶着一對仔女到澳門拍攝。現在電影終於上映，稍後觀眾亦可以在Netflix電影頻道看到自己的新作，心情份外興奮，這次的經歷真的奇妙和充實。」