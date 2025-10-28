小儀倒數離巢商台 做body check自爆三高指數告急

DJ阮小儀宣布將離開效力長達30年的商台，工作期至10月31日，其節目《早霸王》另一主持梁嘉琪亦會同樣離職，森美日前開咪透露《早霸王》正式停播，節目會播至月尾。

小儀倒數離巢，她昨日在IG出po：「今日呢個驚喜不得了！雖然主打surprise嘉琪，但當中呢班TVB綜藝節目最強班底一出現，連我都打咗個突！因為當年我哋15/16，千奇百趣，甚至我嘅農夫小儀嬉，都係有呢班crazy人一齊去參與⋯⋯嘩～～回憶返晒嚟嘅同時，我的青春小鳥亦不回來呀呀！」並貼出大家在商台的大合照。