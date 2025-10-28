小儀倒數離巢商台 做body check自爆三高指數告急

DJ阮小儀宣布將離開效力長達30年的商台，工作期至10月31日，其節目《早霸王》另一主持梁嘉琪亦會同樣離職，森美日前開咪透露《早霸王》正式停播，節目會播至月尾。
小儀倒數離巢，她昨日在IG出po：「今日呢個驚喜不得了！雖然主打surprise嘉琪，但當中呢班TVB綜藝節目最強班底一出現，連我都打咗個突！因為當年我哋15/16，千奇百趣，甚至我嘅農夫小儀嬉，都係有呢班crazy人一齊去參與⋯⋯嘩～～回憶返晒嚟嘅同時，我的青春小鳥亦不回來呀呀！」並貼出大家在商台的大合照。
內臟脂肪堆積
小儀離開效力30年的崗位，裸辭原因成迷，工作拍檔、身邊好友、粉絲都紛紛送上祝福。對此，小儀解釋道：「因為年齡漸長，希望為自己人生打開新章節，好好感受生活！但有次出席活動之後心跳加速感不適立即去做body check，醫生一句『內臟脂肪嚴重超標』！」三高指數告急，小儀自爆被嚇一跳！向來以活力主持形象示人的小儀大爆多年來以為「keep住運動就冇事」，點知 body check發現腰臀比例超標，甚至醇指數都出事！「原來40歲後代謝慢到咁！仲話肚腩唔只係肥咗咁簡單，而係內臟脂肪積聚，危險過皮下肥肉！」小儀不言休，將展開人生另一章節，當然要有健康身體支持。小儀從「活力主持」升級為「健康大使」，她呼籲粉絲：「40歲後，除了要食得健康，適量運 動，仲可以選擇有口碑嘅保健產品提升健康。仲有，唔好以為中年發福，有肚腩係小事呀！肚腩好多時係因為內臟脂肪堆積，唔理隨時引發三高問題，增加心血管疾病風險！」小儀表示有次活動後突然心悸不適，趕緊去做body check，結果讓她震驚，得悉自己內臟脂肪爆表，醇指數失控，三高指數險全失守安全線。她大爆一直keep住有做運動，食嘢又有節制，但肚腩仲係愈嚟愈大，原來係「內臟脂肪嚴重超標」出事。原來，內臟脂肪不是簡單的「皮下肥肉」，而是包圍內臟器官的隱形威脅，會加速血管硬化、增加心血管疾病風險。醫生解釋：「40歲後，代謝率慢咗，單靠運動唔夠，內臟脂肪積聚係中年常見危機。」小儀感慨：「我以為自己都好fit，原來肚腩唔只係肥咗咁簡單，而係健康炸彈！」