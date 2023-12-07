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娛樂
2023-12-07 12:45:45

小圓台音樂會｜張繼聰 Mansonvibes 梁釗峰合作開騷 恨組暴力男團

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小圓台音樂會｜張繼聰 Mansonvibes 梁釗峰合作開騷 恨組暴力男團

張繼聰、Mansonvibes、梁釗峰鐵定1月25日合作開騷。

一提起演唱會，大家總會聯想到令人目不暇給的大型歌舞、舞台效果與華麗歌衫，精彩元素源源不絕送上，但撇去所有煙花禮炮、華麗鋪陳，這次《小圓台音樂會》選擇把演出帶回去最動人的原本，讓注意力聚焦於音樂上，重新享受音樂會的純粹，感受人與人之間的連繫。創作總監康家俊分享創作意念道：「過去十幾廿年嘅演出裏面，特別係香港，大都好精彩好多變化好多元素在內，但我好希望做到好人性，冇其餘嘅嘢，《小圓台音樂會》就係想做到冇額外周邊阻礙台上演出者同觀眾之間嘅距離，等雙方可以直接交流，按張繼聰嘅形容，我哋係要割肉。」所以今次音樂會中，觀眾不會看到花巧的機關與佈置，也不會看到華麗的燈光與服裝。取而代之，是全然以音樂編織出來的故事。入魂的音樂演奏、毫無修飾的聲線、最坦白的情緒，讓觀眾與歌者能作最直接的連繫，感受所展示的人性、溫度以及最真摯的情感，讓大家享受最原本的音樂觸動。

張繼聰、釗峰和Mansonvibes ，三位分別代表三個不同階段的「香港仔」。張繼聰既是爸爸亦是老公，擁有美滿家庭，處於事業家庭要同時兼顧的時刻；釗峰拼搏多年，現在的他屬於樂壇的中流砥柱，追尋工作與生活之間的平衡；Mansonvibes正經歷為事業奮鬥的階段，展開歌唱事業的奇幻之旅。三位歌手，同樣選擇繼續於這裡為工作拼搏、為夢想開路，同時亦用著不同的方式去過好生活。小圓台音樂會第一回，交由這三位以音樂說出「香港仔」的故事，通過音樂總監雷柏熹Patrick Lui的獨門秘方，以有趣的方法，為歌曲進行演變，絕對令人值得期待。

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音樂會舉行在即，就讓三位歌手幻想一下，在這簡潔的舞台上，假如可以帶一樣東西上台，他們會帶甚麼？張繼聰屬於實用型，說：「我想帶一部咖啡機上台，讓我也可以於台上享受一下，來個能量提升。」Mansonvibes 想要與「兒時玩伴」分享舞台，道：「我想帶一隻毛公仔，這是我小時候幻想出來的朋友，但或許也代表我的內在小孩（Inner Child）。」釗峰則想到讓他很Chill的物品，他說：「我想帶一張舒服的地氈，可以讓我脫掉鞋，以最舒適自在的狀態下演唱。」首度合作，可有想過期間限定，以男團姿態現身？阿聰道：「我成日想像自己化白臉、眼線，搽紅色唇膏、Mansonvibes同釗峰應該得嘅，我都得，但我驚啲觀眾唔係好得啫。」釗峰則道：「我如果要做男團，係咪要留長頭髮先？但可能會同你哋撞髮型。」如果只是做一些指定動作：俾心心呢？阿聰聽罷即表示：「向鏡頭俾心寵粉嗰啲我哋應該唔會做，我哋或者只會豎起手指，又或者指住鏡！有啲男團會Charm個鏡頭，我諗我應該只會對住鏡頭講：『咩呀？打你呀！』哈哈！可能做暴力男團都唔錯！」

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張繼聰、Mansonvibes、梁釗峰鐵定1月25日合作開騷。 梁釗峰 Mansonvibes

《小圓台音樂會》第一回 - 張繼聰 • Mansonvibes • 梁釗峰

日期：2024125 (星期四)

時間：晚上8

地點：旺角麥花臣場館 (九龍旺角奶路臣街381)

 票價: $780 / $580

2023127日早上10時起於TicketFlap公開發售

網址：http://www.facebook.com/RoundnRound.HK

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