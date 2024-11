小塵埃推出第五張專輯《Believer》 從微小進發繼續相信自己

成軍13年,小塵埃以黑膠形式推出最新專輯《Believer》,數碼專輯同時於各音樂平台上架。小塵埃憶述當天以Lil' Ashes命名時最原本的想法:「我們最後都會變回塵土,但完成一段美好旅途後,一定會相信這一切勝於眼見的塵土。」當時的他們,相信微小的自己,能夠改變世界,因此過往的四張專輯,都貫徹以Little為題。由《Be Little》到《A Little Louder》、《Recall a little bit》、《Little by Little》,過程中,充滿著掙扎、撕碎、修複、重塑、經歷過後,現在的他們,但求不被世界改變。