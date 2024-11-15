熱門搜尋:
破地獄 颱風萬宜 特朗普 DOUBLE COAST 機票優惠 新店關注組 行山路線 自助餐優惠 叱咤2024 二手樓 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
娛樂
2024-11-15 18:30:23

小塵埃推出第五張專輯《Believer》 從微小進發繼續相信自己

分享：
小塵埃推出第五張專輯《Believer》 從微小進發繼續相信自己

小塵埃成軍13年，推出第五張專輯《Believer》。

adblk5

成軍13小塵埃以黑膠形式推出最新專輯《Believer數碼專輯同時於各音樂平台上架。小塵埃憶述當天以Lil' Ashes命名時最原本的想法「我們最後都會變回塵土但完成一段美好旅途後一定會相信這一切勝於眼見的塵土。」當時的他們相信微小的自己能夠改變世界因此過往的四張專輯都貫徹以Little為題由《Be Little》到《A Little LouderRecall a little bitLittle by Little過程中充滿著掙扎撕碎修複重塑經歷過後現在的他們但求不被世界改變

adblk6
小塵埃最新專輯《Believer》已經上架。

小塵埃最新專輯《Believer》已經上架。

來到今年推出第五張專輯他們反覆問自己碟名還要繼續貫徹「Little」嗎？也許擁抱Little的同時還可以給予自己更多的可能性心境轉變了相信微塵也可以幻變成燦爛的花火無論是當天的《Be Little還是今天的《Believer，他們仍然相信。Believer》專輯的創作過程跨越五個年頭每首歌都代表著五年間二人的感受他們作出的選擇和訴說當中遇到的困境繼而寫下自我勉勵的歌曲跟過往的專輯以兩年時間一氣呵成創作出來的方式有所不同Believer》見證著小塵埃的急促成長大部分歌曲親自負責並且參與大大小小的決策這個過程讓他們同時經歷自由與自我懷疑過後卻像雛鳥起飛的一大步般的急劇成長並且在空中遇到很多同伴跟他們一起創作了好幾首有趣的歌曲

Believer》同時收錄小塵埃全新單曲《RPG》作為專輯的壓軸首次找來鍾說填詞Pollie表示「去年開始投入遊戲世界初次完成一個RPG《勇者鬥惡龍11這首歌的靈感就是來自這裡我們很喜歡歌詞中一句『凡事有priority因為打機我們想通了很多事原來自己可以掌握生活的優先次序」生活就像RPG你可以按照當下的心情和處境決定優先次序偶然耕作偶然休息有時觀察劇情有時重拾主角身份決策未來人生不由別人的生活方式決定讓我們成為自己這場RPG的主人翁。

adblk7
《Believer》專輯的創作過程跨越五個年頭，每首歌都代表了小塵埃這五年間的感受。

《Believer》專輯的創作過程跨越五個年頭，每首歌都代表了小塵埃這五年間的感受。

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能