小塵埃推出第五張專輯《Believer》 從微小進發繼續相信自己

成軍13年，小塵埃以黑膠形式推出最新專輯《Believer》，數碼專輯同時於各音樂平台上架。小塵埃憶述當天以Lil' Ashes命名時最原本的想法：「我們最後都會變回塵土，但完成一段美好旅途後，一定會相信這一切勝於眼見的塵土。」當時的他們，相信微小的自己，能夠改變世界，因此過往的四張專輯，都貫徹以Little為題。由《Be Little》到《A Little Louder》、《Recall a little bit》、《Little by Little》，過程中，充滿著掙扎、撕碎、修複、重塑、經歷過後，現在的他們，但求不被世界改變。

來到今年推出第五張專輯，他們反覆問自己，碟名還要繼續貫徹「Little」嗎？也許擁抱Little的同時，還可以給予自己更多的可能性。心境轉變了，相信微塵，也可以幻變成燦爛的花火。無論是當天的《Be Little》，還是今天的《Believer》，他們仍然相信。《Believer》專輯的創作過程跨越五個年頭，每首歌都代表著五年間二人的感受，他們作出的選擇和訴說當中遇到的困境，繼而寫下自我勉勵的歌曲。跟過往的專輯以兩年時間一氣呵成創作出來的方式有所不同，《Believer》見證著小塵埃的急促成長，大部分歌曲親自負責，並且參與大大小小的決策，這個過程讓他們同時經歷自由與自我懷疑，過後卻像雛鳥起飛的一大步般的急劇成長，並且在空中遇到很多同伴，跟他們一起創作了好幾首有趣的歌曲。

《Believer》同時收錄小塵埃全新單曲《RPG》作為專輯的壓軸，首次找來鍾說填詞，Pollie表示：「去年開始投入遊戲世界，初次完成一個RPG《勇者鬥惡龍11》，這首歌的靈感就是來自這裡。我們很喜歡歌詞中一句『凡事有priority』，因為打機我們想通了很多事，原來自己可以掌握生活的優先次序。」生活就像RPG，你可以按照當下的心情和處境決定優先次序，偶然耕作、偶然休息，有時觀察劇情、有時重拾主角身份決策未來。人生不由別人的生活方式決定，讓我們成為自己這場RPG的主人翁。