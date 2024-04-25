小學音樂老師大讚：Taylor Swift是個誠實專注的孩子

美國34歲樂壇天后Taylor Swift，剛推出第13張個人專輯《The Tortured Poets Department》，即打破多項紀錄。近日她小學時的音樂老師Barbara Kolvek接受傳媒訪問時稱，「Taylor Swift一直在寫詩，甚至在音樂堂，不應該寫詩的時候。」
Barbara Kolvek指，從一年級到四年級，教導Taylor Swift音樂課，「是我教她如何唱歌，我認為這對她日後所做的事，有一點推動或鼓勵。」而Taylor Swift另一位老師Heather Brown則稱，「我每年仍然會寄聖誕賀卡給他，我無法告訴你，我為Taylor Swift感到多麼自豪。其實每個學生都有不同特質，但Taylor Swift是一個很有魅力的學生。」Heather Brown又指，Taylor Swift注意力非常強，而且總是非常誠實和開明。
Taylor Swift去年舉行《The Eras Tour》世界巡演，獲得了超過10億美元(約78.2.億港元)的破紀錄利潤。今年2月舉行的格林美頒獎典禮上，她第四次獲得「Album of The Year(年度專輯獎)」殊榮，創下有史以來獲此獎最多的紀錄。Taylor Swift已經有13張專輯(包括重新錄製的專輯)在Billboard 200排行榜上，均名列第一位。
Taylor Swift以其才華、創意和對音樂的熱愛而聞名，她的音樂和歌詞，觸動無數歌迷的心。她努力工作並不斷挑戰自己，展示在音樂界持續成功和成長。