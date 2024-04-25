小學音樂老師大讚：Taylor Swift是個誠實專注的孩子

美國34歲樂壇天后Taylor Swift，剛推出第13張個人專輯《The Tortured Poets Department》，即打破多項紀錄。近日她小學時的音樂老師Barbara Kolvek接受傳媒訪問時稱，「Taylor Swift一直在寫詩，甚至在音樂堂，不應該寫詩的時候。」

Barbara Kolvek指，從一年級到四年級，教導Taylor Swift音樂課，「是我教她如何唱歌，我認為這對她日後所做的事，有一點推動或鼓勵。」而Taylor Swift另一位老師Heather Brown則稱，「我每年仍然會寄聖誕賀卡給他，我無法告訴你，我為Taylor Swift感到多麼自豪。其實每個學生都有不同特質，但Taylor Swift是一個很有魅力的學生。」Heather Brown又指，Taylor Swift注意力非常強，而且總是非常誠實和開明。