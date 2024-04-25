熱門搜尋:
走塑 DSE 2024 神舟十八號 朗賢峯 母親節2024 機票優惠 垃圾徵費 Blue Coast PARK SEASONS LOONG 9 23條立法 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2024-04-25 22:55:00

小學音樂老師大讚：Taylor Swift是個誠實專注的孩子

分享：
生活

Taylor Swift的小學音樂老師Barbara Kolvek。

美國34歲樂壇天后Taylor Swift，剛推出第13張個人專輯《The Tortured Poets Department》，即打破多項紀錄。近日她小學時的音樂老師Barbara Kolvek接受傳媒訪問時稱，「Taylor Swift一直在寫詩，甚至在音樂堂，不應該寫詩的時候。」

Barbara Kolvek指，從一年級到四年級，教導Taylor Swift音樂課，「是我教她如何唱歌，我認為這對她日後所做的事，有一點推動或鼓勵。」而Taylor Swift另一位老師Heather Brown則稱，「我每年仍然會寄聖誕賀卡給他，我無法告訴你，我為Taylor Swift感到多麼自豪。其實每個學生都有不同特質，但Taylor Swift是一個很有魅力的學生。」Heather Brown又指，Taylor Swift注意力非常強，而且總是非常誠實和開明。

生活

Barbara Kolvek分享與Taylor Swift的合照。

Taylor Swift去年舉行《The Eras Tour》世界巡演，獲得了超過10億美元(約78.2.億港元)的破紀錄利潤。今年2月舉行的格林美頒獎典禮上，她第四次獲得「Album of The Year(年度專輯獎)」殊榮，創下有史以來獲此獎最多的紀錄。Taylor Swift已經有13張專輯(包括重新錄製的專輯)在Billboard 200排行榜上，均名列第一位。

Taylor Swift以其才華、創意和對音樂的熱愛而聞名，她的音樂和歌詞，觸動無數歌迷的心。她努力工作並不斷挑戰自己，展示在音樂界持續成功和成長。

生活

去年《The Eras Tour》演，為Taylor Swift帶來超過10億美元(約78.2.億港元)的收入。

生活

Taylor Swift熱潮只是剛剛開始，只要她仍繼續推出專輯，必定大賣。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受