小宵虎南專訪｜恨拍港產動作片 封巨胸名媛做女神(有片)

小宵虎南首度攻入香港，日前舉行首次香港粉絲見面會，並抽空接受《am730》專訪，分享今次香港行體驗，並透露她心目中的最愛女神，原來竟然以巨胸見稱的出位名媛「叶氏姊妹」！

小宵虎南以漢字「虎南」在亞洲發展，問到用「虎南」是否有特別意思？她表示：「虎南其實沒有太大意思，不過虎的漢字寫法，看起來很強勢，就是這個理由吧！」小宵虎南自言性格並不剛強，所以特別希望想變成一個較強勢的女性。早前傳出引退AV界之消息後，小宵虎南的人氣不跌反升，據知她會積極轉型，虎南更談到發展計劃，除了落力經營其YouTube頻道外，她還開始擔任打碟DJ，明年1月會再度香港，在本地夜場以DJ姿態再見fans，不過今次香港之行卻行程緊密，未有機會體驗香港夜生活，笑言會上YouTube先行取經。