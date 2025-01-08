小宵虎南從良攻港 化身DJ出席戶外動漫電音嘉年華

「Z+ ACG x EDM HK 2025 動漫電音節」的表演嘉賓陣容十分多元，下午時段超過 20 隊人氣地下偶像團體將會於主舞台落力演出，晚間主舞台則變身成為搖滾電音派對！由台灣人氣Emo Rap代表MARZ23（林志融）、本地樂隊摩四青年、性感女神級DJ小宵虎南（DJ Konan）、濱崎真緒（DJ MAO），以不同風格，帶大家進入音樂狂歡國度，刺激身上每一個感官細胞，當中小宵虎南、摩四青年均會派福利，以半價招待fans入場。

來自不同地方的超人氣DJ，計有亞洲電音寵兒DJ MAO，同樣由AV女優轉型打碟的小宵虎南，會是她首次以DJ Konan身份在港出席活動，而她自上月初首次來港舉行粉絲見面會後，相隔數星期再次襲港，而本月12日現身完「Z+ ACG x EDM HK 2025 動漫電音節」後，小宵虎南會在同月18日，到旺角西洋菜南街再辦個人見面會，傳出引退後集中火力進軍香港市場。