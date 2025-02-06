小島瑠璃子更新IG拒談老公身亡原因 喪夫傳復出進軍中國市場

小島瑠璃子發文指，對於不能提供更多關於老公去世的詳細情況表示遺憾，盼外界理解及尊重，她回憶跟丈夫共度的時光，對未來許多未完成的事表達深感遺憾，同時也坦言，丈夫的突然離去仍令她難以接受。北村功太被揭因生意失敗陷入財困，因而決定輕生，最初傳出小島亦受輕傷，但知情人士透露：「她在丈夫被救護車送往醫院後，感到身體不適，因此也被送醫治療。」日本雜誌《週刊女性》公開小島瑠璃子一家三口於去年8月出席賽車活動的照片，可見北村功太抱着二人的小孩一同欣賞賽事，沒料到兩夫妻已陰陽相隔。其實，小島瑠璃子於2022年婚前曾表示打算留學中國，而婚後她的身影仍不時出現在圈中人的社交平台，跟AKB48前成員板野友美更屬圈中閨密，如今丈夫離世，有指小島瑠璃子或會復出，並轉戰內地市場發展。