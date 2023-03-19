小巨蛋開騷硬撼BLACKPINK 草蜢唔介意南下高雄再唱

韓國女團BLACKPINK昨晚於台灣高雄舉行《BORN PINK》演唱會，45,000張門票座無虛席；同日草蜢於台北小巨蛋舉辦《RE:GRASSHOPPER》巡迴演唱會，入座人數約15,000人，平均年齡57歲的草蜢3子，唱跳3.5小時，比起BLACKPINK跳唱約1.5小時，算是抵睇，可惜台灣年輕人愛BLACKPINK較多。

落台與張小燕合唱 相隔13年再於台灣開騷的草蜢，看見現場過萬名歌迷十分感動，唱到尾聲時更衝落台走到嘉賓席，與張小燕、許富凱、羅時豐等合唱，蔡一智更稱：「謝謝小燕姐，一直支持我們，看著我們長大。」完騷後3人接受訪問稱：「因為十分開心所以不覺累。」有媒體問他們會否想到高雄巨蛋開騷，3人均稱：「好主意！我們和老闆提議一下！」