小巨蛋開騷硬撼BLACKPINK 草蜢唔介意南下高雄再唱

韓國女團BLACKPINK昨晚於台灣高雄舉行《BORN PINK》演唱會，45,000張門票座無虛席；同日草蜢於台北小巨蛋舉辦《RE:GRASSHOPPER》巡迴演唱會，入座人數約15,000人，平均年齡57歲的草蜢3子，唱跳3.5小時，比起BLACKPINK跳唱約1.5小時，算是抵睇，可惜台灣年輕人愛BLACKPINK較多。
落台與張小燕合唱
相隔13年再於台灣開騷的草蜢，看見現場過萬名歌迷十分感動，唱到尾聲時更衝落台走到嘉賓席，與張小燕、許富凱、羅時豐等合唱，蔡一智更稱：「謝謝小燕姐，一直支持我們，看著我們長大。」完騷後3人接受訪問稱：「因為十分開心所以不覺累。」有媒體問他們會否想到高雄巨蛋開騷，3人均稱：「好主意！我們和老闆提議一下！」
BLACKPINK為高雄帶來18.4億商機
獲大批藝人南下高雄觀摩的BLACKPINK，於高雄國家體育館開騷，兩場演唱會共容納90,000名歌迷，門票開賣3小時全數售罄，昨日臨開騷前黃牛票炒到40萬元新台幣，有買不到門票的歌迷聚集會場門外，隔著鐵欄感受演唱會氣氛。台灣傳媒稱，BLACKPINK高雄開騷，將為當地帶來72億元新台幣(18.45億港幣)商機，昨日散場後不少歌迷盡入當地餐廳醫肚，還有酒店的入往率達九成，經濟效應令人咋舌。